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Oktoberfest: «Προσωρινά κλειστό» μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών &amp; απειλή βόμβας
Ειδήσεις
12:57 - 01 Οκτ 2025

Oktoberfest: «Προσωρινά κλειστό» μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών & απειλή βόμβας

Reporter.gr Newsroom
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Το διάσημο φεστιβάλ μπύρας Oktoberfest στο Μόναχο θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη έως τουλάχιστον τις 5 το απόγευμα, μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε κατοικία στο βόρειο τμήμα της γερμανικής πόλης. Η αστυνομία έρευνα το ενδεχόμενο οι εκρήξεις να συνδέονται με απειλή για τοποθέτηση βόμβας στους χώρους του Oktoberfest και έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου. Η αστυνομία της πόλης έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις, προκειμένου να διερευνηθεί η περιοχή και να εξουδετερωθούν τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η επιχείρηση δεν εγκυμονεί κίνδυνο για το κοινό, παρά τις αναφορές από τοπικά μέσα όπως η εφημερίδα Bild για πυροβολισμούς και εκρήξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, η πυρκαγιά και η έκρηξη φαίνεται να συνδέονται με οικογενειακή διαμάχη. Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, ενώ ένα ακόμη άτομο αγνοείται. Οι αρχές δεν θεωρούν ότι διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή του.

Οι εκρηκτικές παγίδες που εντοπίστηκαν στο κτίριο απαιτούσαν εξειδικευμένη παρέμβαση για την εξουδετέρωσή τους, γεγονός που καθυστέρησε την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή. Η Αστυνομία του Μονάχου ενημέρωσε το κοινό μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συνδέσεων με άλλες περιοχές του Μονάχου, όπως η Theresienwiese, όπου διεξάγεται το Oktoberfest.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας διευκρινίζει ότι για λόγους ασφαλείας, η έναρξη λειτουργίας του φεστιβάλ καθυστερεί. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Oktoberfest, οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστές έως τις 17:00 σήμερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών και των συμμετεχόντων.

Το Oktoberfest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας και λαϊκής παράδοσης στον κόσμο, ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 Οκτωβρίου. Το περιστατικό στον βόρειο Μόναχο προκαλεί αναστάτωση στους διοργανωτές και στους επισκέπτες, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για τυχόν επιπλέον απειλές ή συνδέσεις με άλλα σημεία της πόλης.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων, ενώ η έρευνα για τα αίτια του συμβάντος και την ταυτότητα των εμπλεκομένων συνεχίζεται.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 13:12
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