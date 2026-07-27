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Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική
14:13 - 27 Ιουλ 2026

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

Reporter.gr Newsroom
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Τις προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατέθεσε σήμερα (27/7) στον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

Στη συνάντησή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην οικονομία, με ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, σταθερό και σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον, στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξή του στην ERTNews και τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, αναφέρθηκε στον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων, καθώς και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και τον ρωσοουκρανικό πόλεμο, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», προειδοποίησε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. «Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης, με 10 λεπτά στην αντλία, και σε αυτό προστίθενται τα 5 λεπτά που βάζουν τα ίδια τα διυλιστήρια. Επομένως, προστατευόμαστε κατά 15 λεπτά σε κάθε λίτρο από την αυξημένη τιμή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, η κυβέρνηση θα εξετάσει την παράταση των μέτρων.

Αναφερόμενος στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ, επισήμανε ότι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι κωδικοί των βασικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5% έως 20%. «Έχουμε πάρει μία πρωτοβουλία, η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ: ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από τις 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από 5% έως 20% σε σειρά προϊόντων», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι θα αφορούν βασικά είδη διατροφής, διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και είδη ατομικής υγιεινής.

Όπως εξήγησε, «χαμηλότερες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μπορεί να σημαίνουν 30-40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια του νοικοκυριού. Για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται, το να επιτύχει κανείς μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης είναι μια σημαντική συμβολή, που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δείχνει την αλληλεγγύη ολόκληρης της κοινωνίας σε αυτούς που τη χρειάζονται».

Όσον αφορά συνολικά στο ζήτημα της αντιμετώπισης του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε: «Το κρίσιμο είναι όλοι οι πολίτες να έχουν καλούς μισθούς, καλή εισοδηματική κατάσταση, ισχυρή αγοραστική δύναμη και να μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτή είναι η βασική αρχή. Εμείς πιστεύουμε σε μια πιο παραγωγική οικονομία, με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν μια καλύτερη ζωή».

Τέλος, για τον Αναπτυξιακό Νόμο, τόνισε πως 270 επιχειρήσεις κατέθεσαν επενδυτικές προτάσεις στον δεύτερο κύκλο των τριών βασικών καθεστώτων, οι οποίες θα αξιολογηθούν αυστηρά εντός τριών μηνών, όπως προβλέπει ο νόμος.

«Μέσα στη χρονιά θα εγκριθούν επενδυτικά προγράμματα, που θα λάβουν συνολικά 600 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τη βιομηχανία, την αγροδιατροφή, τις μεγάλες επενδύσεις, τις παραμεθόριες περιοχές και τις πιο αδύναμες περιοχές της χώρας», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος. Όπως εξήγησε, η κατεύθυνση των πόρων σε παραγωγικές επενδύσεις και στη βιομηχανία δημιουργεί καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και περισσότερες δυνατότητες, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, συμπληρώνοντας πως «η ενίσχυση της ζωής στις παραμεθόριες περιοχές έχει και σπουδαία εθνική σημασία».

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