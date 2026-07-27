Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

Η Shein ανακοίνωσε ζημιογόνα αποτελέσματα σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι πωλήσεις της επιβραδύνθηκαν μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για μικρά δέματα.

Όπως μεταδίδει το BBC, η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα γύρω από τον εμπορικό πόλεμο δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο οποίος βρίσκεται προς το παρόν σε φάση παύσης.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο κολοσσός της γρήγορης μόδας, -ο οποίος έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη αλλά ιδρύθηκε στην Κίνα-, ανακοίνωσε ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι καθαρών κερδών 395 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στην προετοιμασία της εταιρείας ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αν και η σχετική κατάθεση δεν περιλάμβανε λεπτομέρειες για το ύψος της έκδοσης, το χρονοδιάγραμμα ή την τιμολόγηση της σχεδιαζόμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

«Σε απάντηση στην αύξηση των δασμών και των φόρων, εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τιμών μας στην αγορά των ΗΠΑ, προκειμένου να αντισταθμίσουμε μέρος του αυξημένου κόστους», ανέφερε από την πλευρά της η Shein στην ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση, αύξησε το κόστος λειτουργίας και προκάλεσε καθυστερήσεις στις παραδόσεις σε ορισμένες αγορές.

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου επηρεάστηκαν επίσης εν μέρει από μια λογιστική ζημιά ύψους 328 εκατ. δολαρίων, η οποία προέκυψε λόγω αλλαγής στο λογιστικό χειρισμό ειδικών μετοχών που κατέχουν επενδυτές.

Οι συγκεκριμένες μετοχές μπορούν αργότερα να μετατραπούν σε κοινές μετοχές, ενώ η αξία τους μπορεί να μεταβληθεί πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Η κατάθεση της εταιρείας έδειξε ότι για το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου 2026, η Shein διέθετε 281 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 16% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι πελάτες αυτοί πραγματοποίησαν συνολικά περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο παραγγελίες.

Έγκριση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Στις 10 Ιουλίου, η Ρυθμιστική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας (CSRC) έδωσε στη Shein την έγκριση για εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες της εταιρείας να εισαχθεί στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

Η εισαγωγή της Shein στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.

Τα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν τον αντίκτυπο της εκτελεστικής απόφασης που υπέγραψε ο Τραμπ για την κατάργηση μιας παγκόσμιας απαλλαγής από δασμούς, η οποία χρησιμοποιούνταν από Αμερικανούς καταναλωτές για την αγορά φθηνών προϊόντων.

Η απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 29 Αυγούστου 2025, διεύρυνε προηγούμενη προεδρική ρύθμιση που αφορούσε ειδικά φθηνά προϊόντα από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, επεκτείνοντας την εφαρμογή της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να σημειωθεί ότι η λεγόμενη απαλλαγή de minimis επέτρεπε την εισαγωγή στις ΗΠΑ προϊόντων αξίας έως 800 δολαρίων χωρίς την επιβολή εισαγωγικών δασμών.

Έτσι, οι Αμερικανοί καταναλωτές αξιοποιούσαν ευρέως αυτή την εξαίρεση για να αγοράζουν φθηνά προϊόντα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες αγορών, όπως η Shein και η Temu.

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η παγκόσμια απαλλαγή χρησιμοποιούνταν για «την αποφυγή δασμών και τη διοχέτευση θανατηφόρων συνθετικών οπιοειδών» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η κατάργηση της αμερικανικής απαλλαγής de minimis είχε αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις μας στις ΗΠΑ και στη συνολική ανάπτυξη των καθαρών εσόδων μας», ανέφερε η Shein στην κατάθεσή της.

Νέοι ευρωπαϊκοί περιορισμοί στις χαμηλής αξίας εισαγωγές

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τέλος ύψους 3 ευρώ (3,42 δολάρια) στις εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει στόχο να περιορίσει αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει ως αθέμιτο ανταγωνισμό από την Κίνα.