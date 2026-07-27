Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;

Σφοδρή κριτική στη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν παρουσίασε συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον της χώρας.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε την ιστορική διαδρομή και τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ στη μεταπολιτευτική περίοδο, ωστόσο υποστήριξε ότι η σημερινή ηγεσία του κόμματος έχει περιοριστεί σε μια σταθερή αντιπολιτευτική γραμμή χωρίς σαφείς προτάσεις πολιτικής.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που μπορείς να απαξιώσεις. Έχει ιστορία, έχει στελέχη και έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η παράταξη έχει στο παρελθόν αναλάβει δύσκολες πολιτικές αποφάσεις, ακόμη και με κόστος.

Ωστόσο, εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι η αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος παραμένει εγκλωβισμένη σε συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς να συνοδεύεται από ένα συνολικό πολιτικό όραμα.

«Έχει ένα ρεπερτόριο από τότε που έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: υποκλοπές, εκτροπές, χούντα Μητσοτάκη, διαφθορά. Δυόμισι χρόνια έχει μια κασέτα», ανέφερε ο υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό διερωτήθηκε για την πορεία του κόμματος: «Έχει πάει από το 14% στο 10%. Δεν υπάρχει ένας να του πει ότι αυτό που κάνει δεν αποδίδει; Πού θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;».

«Χάθηκε ευκαιρία στη συζήτηση για το Σύνταγμα»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποτελούσε ευκαιρία για την αντιπολίτευση να παρουσιάσει τις δικές της θέσεις για το μέλλον της χώρας.

Όπως ανέφερε, ένα κόμμα με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια ή το άρθρο 24 για την προστασία των δασών και των περιουσιών.

«Θα μπορούσε να πει: αυτό είναι το όραμά μου για τη χώρα, αυτές είναι οι αλλαγές που θέλω. Δεν το έκανε», σημείωσε.

Αναφερόμενος ειδικά στο θέμα των δασικών χαρτών, τόνισε ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι σημαντική για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν χιλιάδες ιδιοκτησίες.

«Εάν δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι δάσος και τι όχι, κινδυνεύουν χιλιάδες περιουσίες Ελλήνων να εξανεμιστούν με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν δεν το λύσουμε εμείς οι πολιτικοί, ποιος θα το λύσει;», ανέφερε.

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Συμφωνία υπουργείου Υγείας – Airbnb για στέγαση γιατρών και νοσηλευτών στα νησιά

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι το υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την πλατφόρμα Airbnb για την παροχή καταλυμάτων σε επαγγελματίες υγείας που μετακινούνται σε νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα σπίτια που θα διατεθούν μέσω της πρωτοβουλίας θα είναι διαθέσιμα από τις αρχές Αυγούστου, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά από την 1η Αυγούστου σε πέντε νησιά, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες στέγασης γιατρών, νοσηλευτών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ που υπηρετούν σε τοπικές δομές υγείας.

Οι περιοχές στις οποίες αναμένεται να εφαρμοστεί αρχικά η δράση είναι:

Ρόδος

Πάρος

Τήνος

Ίος

Σαντορίνη

Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος σχεδιάζεται για το επόμενο καλοκαίρι, με στόχο να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί στα νησιά: η εξεύρεση προσιτής και διαθέσιμης κατοικίας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.