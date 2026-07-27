ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;
Πολιτική
14:41 - 27 Ιουλ 2026

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σφοδρή κριτική στη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν παρουσίασε συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον της χώρας.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε την ιστορική διαδρομή και τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ στη μεταπολιτευτική περίοδο, ωστόσο υποστήριξε ότι η σημερινή ηγεσία του κόμματος έχει περιοριστεί σε μια σταθερή αντιπολιτευτική γραμμή χωρίς σαφείς προτάσεις πολιτικής.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που μπορείς να απαξιώσεις. Έχει ιστορία, έχει στελέχη και έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η παράταξη έχει στο παρελθόν αναλάβει δύσκολες πολιτικές αποφάσεις, ακόμη και με κόστος.

Ωστόσο, εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι η αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος παραμένει εγκλωβισμένη σε συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς να συνοδεύεται από ένα συνολικό πολιτικό όραμα.

«Έχει ένα ρεπερτόριο από τότε που έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: υποκλοπές, εκτροπές, χούντα Μητσοτάκη, διαφθορά. Δυόμισι χρόνια έχει μια κασέτα», ανέφερε ο υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό διερωτήθηκε για την πορεία του κόμματος: «Έχει πάει από το 14% στο 10%. Δεν υπάρχει ένας να του πει ότι αυτό που κάνει δεν αποδίδει; Πού θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;».

«Χάθηκε ευκαιρία στη συζήτηση για το Σύνταγμα»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποτελούσε ευκαιρία για την αντιπολίτευση να παρουσιάσει τις δικές της θέσεις για το μέλλον της χώρας.

Όπως ανέφερε, ένα κόμμα με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια ή το άρθρο 24 για την προστασία των δασών και των περιουσιών.

«Θα μπορούσε να πει: αυτό είναι το όραμά μου για τη χώρα, αυτές είναι οι αλλαγές που θέλω. Δεν το έκανε», σημείωσε.

Αναφερόμενος ειδικά στο θέμα των δασικών χαρτών, τόνισε ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι σημαντική για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν χιλιάδες ιδιοκτησίες.

«Εάν δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι δάσος και τι όχι, κινδυνεύουν χιλιάδες περιουσίες Ελλήνων να εξανεμιστούν με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν δεν το λύσουμε εμείς οι πολιτικοί, ποιος θα το λύσει;», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9ajvdfjrwx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Συμφωνία υπουργείου Υγείας – Airbnb για στέγαση γιατρών και νοσηλευτών στα νησιά

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι το υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την πλατφόρμα Airbnb για την παροχή καταλυμάτων σε επαγγελματίες υγείας που μετακινούνται σε νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα σπίτια που θα διατεθούν μέσω της πρωτοβουλίας θα είναι διαθέσιμα από τις αρχές Αυγούστου, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά από την 1η Αυγούστου σε πέντε νησιά, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες στέγασης γιατρών, νοσηλευτών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ που υπηρετούν σε τοπικές δομές υγείας.

Οι περιοχές στις οποίες αναμένεται να εφαρμοστεί αρχικά η δράση είναι:

  • Ρόδος
  • Πάρος
  • Τήνος
  • Ίος
  • Σαντορίνη

Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος σχεδιάζεται για το επόμενο καλοκαίρι, με στόχο να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί στα νησιά: η εξεύρεση προσιτής και διαθέσιμης κατοικίας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για Ελλάδα 2.0 &amp; Ταμείο Ανάκαμψης: Xαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα (video)
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Ελλάδα 2.0 & Ταμείο Ανάκαμψης: Xαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα (video)

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία
Πολιτική

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας
Πολιτική

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
27/07/2026 - 14:53

Το Bitcoin ανακτά τα €65.000 - Το Ethereum σε υψηλό δύο μηνών κοντά στα $2.000

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 14:43

Διάκριση στα Effie Awards Hellas 2026 για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» 

Πολιτική
27/07/2026 - 14:41

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:31

Πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:25

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμίλια Κορινθίας με ένα νεκρό

Business Facts
27/07/2026 - 14:24

Πόσο σημαντική είναι η θαλάσσια οικονομία για την παγκόσμια οικονομία;

Αναλύσεις
27/07/2026 - 14:15

Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο

Αναλύσεις
27/07/2026 - 14:14

Eurobank Equities: Στα €64,4 η τιμή στόχος για την Titan με περιθώριο ανόδου 26%

Πολιτική
27/07/2026 - 14:13

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:04

Λήξη συναγερμού στην Ακαδημίας: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 14:02

Επίσημη τελετή υποδοχής της αντιπροσωπείας της AIRCAIRO στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 13:56

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους

ΕΜΠΟΡΙΟ
27/07/2026 - 13:52

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

Οικονομία
27/07/2026 - 13:31

ΤτΕ: Εκτοξεύθηκαν οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων τον Ιούνιο

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 13:26

ΕΒΕΑ: Ξεκινά ο Διαγωνισμός Καινοτομίας «Greece – Türkiye Hackathon 2026»

Εμπορεύματα
27/07/2026 - 13:18

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 85$ το Brent

Ναυτιλία
27/07/2026 - 13:18

Μνημόνιο στρατηγικής σημασίας μεταξύ ΝΕΕ και ΕΛΙΜΕ: Νέα δυναμική για τη «ναυτική» Ελλάδα

Πολιτική
27/07/2026 - 13:08

Πιερρακάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να χτιστεί με τα εργαλεία του χθες

Εργασιακά
27/07/2026 - 12:59

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας

Πολιτική
27/07/2026 - 12:55

ΠΑΣΟΚ για Ελλάδα 2.0 & Ταμείο Ανάκαμψης: Xαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα (video)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:54

Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης - Δεν απειλούνται κατοικίες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:52

Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο – Δεν έχουμε τελειώσει με τον πληθωρισμό

Αναλύσεις
27/07/2026 - 12:32

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:31

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:22

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ