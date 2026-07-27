Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση του Istituto Piepoli για λογαριασμό της εφημερίδας Corriere della Sera, επιβεβαιώνοντας τις τάσεις που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα: η Τζόρτζια Μελόνι παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας, η Λέγκα συνεχίζει να υποχωρεί, ενώ το νεοσύστατο ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» καταγράφει σημαντική άνοδο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η κυβερνητική συντηρητική συμμαχία συγκεντρώνει συνολικά 40,8% της πρόθεσης ψήφου, ενώ οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης κοινής στρατηγικής, φτάνουν το 44,6%.

Στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, τα Αδέλφια της Ιταλίας της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι διατηρούν την πρώτη θέση με 26,5%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στον δεξιό χώρο.

Η Φόρτσα Ιτάλια, το κόμμα που ίδρυσε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, συγκεντρώνει 8,3%, ενώ η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι περιορίζεται στο 5,1%, το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας τετραετίας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το μικρότερο κυβερνητικό κόμμα «Εμείς οι Μετριοπαθείς» καταγράφει ποσοστό 0,9%.

Ενισχύεται το κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι

Την ίδια ώρα, σημαντική παρουσία καταγράφει το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», το οποίο ίδρυσε πριν από μόλις πέντε μήνες ο πρώην στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι.

Το κόμμα, που δεν συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό και δεν έχει δεσμευτεί για σταθερή κοινοβουλευτική στήριξη της κυβέρνησης Μελόνι, συγκεντρώνει πλέον 7,1%, καταγράφοντας δυναμική εισόδου στο πολιτικό σκηνικό.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μια πιθανή μελλοντική συνεργασία του «Εθνικού Μέλλοντος» με τις δυνάμεις της σημερινής κυβέρνησης θα μπορούσε να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της Τζόρτζια Μελόνι στην πρωθυπουργία μετά τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις στο κεντρώο ακροατήριο της Φόρτσα Ιτάλια, καθώς μέρος των ψηφοφόρων του κόμματος παραμένει επιφυλακτικό απέναντι σε συνεργασίες με πιο ακραίες πολιτικές δυνάμεις.

Η εικόνα στην αντιπολίτευση

Στην πλευρά της αντιπολίτευσης, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα καταγράφει 20,1%, ενώ το Κίνημα Πέντε Αστέρων βρίσκεται στο 14,5%.

Η συμμαχία Ιταλική Αριστερά – Οικολόγοι συγκεντρώνει 6,3%, ενώ ακολουθούν η Ζωντανή Ιταλία του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι με 2,3% και οι «Περισσότερη Ευρώπη» με 1,4%.

Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης αναμένεται να επιχειρήσουν μέσα στο φθινόπωρο να διαμορφώσουν ένα πιο συμπαγές μέτωπο, μέσα από συμφωνίες συνεργασίας, κοινές προγραμματικές θέσεις και πιθανή επιλογή κοινού υποψηφίου για την πρωθυπουργία.

Το κεντρώο κόμμα Azione (Δράση) συγκεντρώνει, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, ποσοστό 3,1%.