Λήξη συναγερμού στην Ακαδημίας: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία

Λήξη συναγερμού στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας 27/7, έπειτα από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στην πρεσβεία της Γαλλίας, επί της οδού Ακαδημίας.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 27/7 στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος προειδοποίησε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτήριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε περίπου στις 11:40, με τον άγνωστο να αναφέρει την ύπαρξη βόμβας εντός της πρεσβείας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο πραγματοποιεί ενδελεχείς ελέγχους στους χώρους του κτηρίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απειλή είναι πραγματική ή πρόκειται για περίπτωση ψευδούς συναγερμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk99aeo1hu95?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ακαδημίας

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο για την ασφαλή διεξαγωγή των ελέγχων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9975zfwr3l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}