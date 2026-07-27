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Deutsche Bank: Ο μέσος μισθός στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 24% των απολαβών ενός Νεοϋορκέζου
Οικονομία
14:59 - 27 Ιουλ 2026

Deutsche Bank: Ο μέσος μισθός στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 24% των απολαβών ενός Νεοϋορκέζου

Reporter.gr Newsroom
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Στην 50η θέση της λίστας της Deutsche Bank σχετικά με την ποιότητα ζωής στις πόλεις κατατάσσεται η Αθήνα. Η τράπεζα ανέλυσε τα δεδομένα σε 69 πόλεις και έβγαλε το Top 50, στο οποίο η Αθήνα είναι ουραγός.

Ο μέσος μισθός είναι εξαιρετικά χαμηλός, αντιστοιχεί στο 24% των αντίστοιχων απολαβών ενός Νεοϋορκέζου, ενώ οι τιμές φτάνουν το 62,4% των αμερικανικών.

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Όπως σημειώνουν οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank, η ποιότητα ζωής εξαρτάται όλο και περισσότερο από το εάν το διαθέσιμο εισόδημα δεν «εξαφανίζεται» από το ενοίκιο.

Έτσι, η Αθήνα συγκαταλέγεται μεν στις πόλεις με τη δυναμικότερη αύξηση μισθών την τελευταία δεκαετία, αλλά στο ίδιο διάστημα, τα ενοίκια στην Αθήνα αυξήθηκαν όσο πουθενά αλλού στον κόσμο.

Η Αθήνα μπορεί να απέχει πολύ από τις ακριβότερες πόλεις στην έρευνα της Deutsche Bank, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στο κέντρο της πόλης αυξήθηκε πάνω από 144% σε σχέση με το 2016 και ανέρχεται σήμερα σε 1.330 δολάρια.

Κατόπιν τούτων, η Deutsche Bank υπολογίζει ότι το διαθέσιμο εισόδημα για ένα νοικοκυριό με δύο εργαζόμενους που νοικιάζουν ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, ανέρχεται στα 1.312 δολάρια σήμερα, έχοντας αυξηθεί κατά 20% την τελευταία δεκαετία.

Ένας ακόμα τομέας στον οποίο είναι αισθητή η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι το κόστος των αγορών στο σούπερ μάρκετ, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 20,5% την τελευταία δεκαετία.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/07/2026 - 15:03
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