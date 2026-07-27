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Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμίλια Κορινθίας με ένα νεκρό
ekorinthos.gr
Ειδήσεις
14:25 - 27 Ιουλ 2026

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμίλια Κορινθίας με ένα νεκρό

Reporter.gr Newsroom
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Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27/7 σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εσωτερικό του εργοστασίου εντοπίστηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ekorinthos.gr, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης πλαστικού, ενώ το περιστατικό έγινε αισθητό σε περιοχές όπως η Κόρινθος και το Λουτράκι.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ στη μάχη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς συμμετέχει και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Παράλληλα, την επιχείρηση υποστηρίζουν υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κατάσβεσης και του περιορισμού της φωτιάς.

{https://www.youtube.com/watch?v=_DQpyKUrtqc}

Για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, το οποίο αναμένεται να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9aqd3erhi1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/07/2026 - 14:33
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