Περίπου 1.300 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ο πρόεδρος Λιμενικών Κρήτης, κος Γιώργος Σφακιανάκης, επιβεβαίωσε την αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, εν μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά: «Από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή έχουν φτάσει στην Κρήτη περίπου 1.300 μετανάστες. Πληροφορίες που λαμβάνουν τα στελέχη μας είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στοιβαγμένοι στις ακτές της Λιβύης όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη με πύλη εισόδου, εδραιωμένη πλέον, την Νότια Κρήτη. Επίσης από πρόσφατες πληροφορίες από μετανάστες που ήρθαν είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες στις ακτές της Αιγύπτου που επιθυμούν να περάσουν στις ακτές της Λιβύης καθώς η Λιβύη είναι πλέον εδραιωμένη πύλη εξόδου».

Επιπλέον σχολίασε πως «το μεταναστευτικό θέλει επανασχεδιασμό με βάση τα δεδομένα και τις δηλώσεις των ίδιων των μεταναστών».

Ιδιαίτερα για την Κρήτη είπε πως «υπάρχουν δύο χώροι φιλοξενίας, ο ένας είναι στην Αγυιά Χανίων και ο άλλος χώρος είναι στο Ηράκλειο στο χώρο του Ψυγείου».

Επιπλέον, ο πρόεδρος των Λιμενικών Κρήτης σημείωσε: «Είναι δυσανάλογο πλέον το φορτίο που έχει επωμισθεί το Λιμενικό, υπάρχει πίεση. Τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί, υπερβάλλουν εαυτό. Πρέπει να επανασχεδιάσουν το μεταναστευτικό γιατί δεν το έχουμε διαχειριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ζητάμε αντίστοιχη διαχείριση όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στις άλλες περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου.

Ζητάμε το μοντέλο που εφαρμόζει το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος δηλαδή τις αποσπάσεις εκ περιτροπής ανά μήνα όπως γίνεται και στο Ανατολικό Αιγαίο αλλά σε μεγαλύτερο αριθμό».