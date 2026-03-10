Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο σπουδαίος κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιώργος Πανουσόπουλος.

Η ταινία του Μανία (1985) συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου, ενώ το φιλμ Μ’ αγαπάς; προβλήθηκε στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Νωρίτερα, το 1977, είχε τιμηθεί με ειδική διάκριση για τα επιτεύγματά του στη φωτογραφία της ταινίας Άρχοντες του Μανούσου Μανουσάκη.

Το 2005, το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ειδικό αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκαν ταινίες του όπως Ταξίδι του μέλιτος, Οι απέναντι, Μανία, Μ’ αγαπάς;, Ελεύθερη κατάδυση, Μια μέρα τη νύχτα, Τεστοστερόνη, Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ, Ιακώβ εγέννησε… και Ο καφές, καθώς και τηλεοπτικές παραγωγές όπως Ταφεία, η γιορτή των προγόνων, Millennium 2000 – η τελευταία δύση της χιλιετίας και Εισαγωγή στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004.

Η τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ήταν το «Σ' αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» το 2018.