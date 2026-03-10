Χρηματιστήριο: Μισογεμάτο το ποτήρι έπειτα από ένα διήμερο σημαντικών απωλειών

Στα ενθαρρυντικά της χθεσινής πτωτικής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΓΔ 2102 -0,94%) πρέπει να σημειώσουμε την αντίδραση σημαντικού μέρους της αγοράς από τα χαμηλά ημέρας (ΓΔ χαμηλό 2036 -4%) και το θετικό κλείσιμο για 5 μετοχές του FTSE (ΜΟΗ, METLEN, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ) σε μια δύσκολη συγκυρία διεθνώς.

Το χθεσινό intraday reversal (θετική διακύμανση στο κλείσιμο 65 μονάδων ή ~3%) μπορεί να σηματοδοτήσει ένα ισχυρό σημείο στήριξης για τον ΓΔ, στον βαθμό τουλάχιστον που δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της ήδη περίπλοκης κατάστασης που εξελίσσεται, με βασικό ζητούμενο βέβαια την πορεία των τιμών ενέργειας, πετρελαίου και ΦΑ.

Όπως ήταν φυσιολογικό οι μετοχές που είχαν υπεραποδώσει μέσα στην χρονιά και κυρίως οι εταιρίες του ομίλου Viohalco (CENER, ΕΛΧΑ, ΒΙΟ) αλλά και άλλες βιομηχανικές μετοχές (ΤΙΤΑΝ, ΔΕΗ κα) συνάντησαν τις περισσότερες ρευστοποιήσεις λόγω κατοχύρωσης κερδών – αλλά και με τον φόβο της ραγδαίας αύξησης του κόστους παραγωγής – μαζί με τον τραπεζικό κλάδο που συνολικά είχε δώσει κέρδη άνω του 100% τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε ό,τι αφορά στις τραπεζικές μετοχές η πρόσφατη πτώση από τα υψηλά του Φεβρουαρίου (-18%) έχει επαναφέρει τις αποτιμήσεις σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές (σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές) με τους δείκτες Ρ/Ε 2026 να κυμαίνονται από 7x έως 9x ενώ αντίστοιχα και ο δείκτης Ρ/Β έχει επανέλθει σε γήινα επίπεδα (από 0,9x – 1,3x).

Οι χθεσινοβραδινές αμφίσημες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για άμεσο τερματισμό του πολέμου και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ μέσω πολεμικών πλοίων κάλυψης της ναυσιπλοΐας οδήγησαν σε ραγδαία αποκλιμάκωση τις τιμές του πετρελαίου από το χθεσινό ρεκόρ των 117$ το Crude στα 87$ λίγο νωρίτερα, με άμεση αντίδραση από τις ασιατικές αγορές που έκλεισαν σημαντικά υψηλότερα (Asia Dow +4.1%), κάτι που λογικά θα συνεχιστεί και στις αγορές της Ευρώπης.

Το ΧΑ όπως σημειώσαμε και παραπάνω, με την χθεσινή του κίνηση έχει ήδη σηματοδοτήσει το κάτω άκρο του καναλιού διακύμανσης (2036 μονάδες) και αναμένουμε με την αντίδραση του επόμενου διημέρου να παρατηρήσουμε και το άνω άκρο με πρώτο επίπεδο αντίστασης τις 2150 μονάδες και σημείο καμπής τις 2215.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης