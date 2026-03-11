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Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προειδοποιεί για SMS-απάτες με δήθεν πρόστιμα τροχαίας
Ειδήσεις
17:39 - 11 Μαρ 2026

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προειδοποιεί για SMS-απάτες με δήθεν πρόστιμα τροχαίας

Reporter.gr Newsroom
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Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πολλές αναφορές για την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing προς πολίτες. Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις για δήθεν ανεξόφλητα πρόστιμα τροχαίας και περιλαμβάνουν συνδέσμους που καλούν τον παραλήπτη να ελέγξει λεπτομέρειες ή να προχωρήσει άμεσα σε πληρωμή.      

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε σήμερα (11/3) πρόκειται για απόπειρες εξαπάτησης, καθώς τα μηνύματα μιμούνται δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικό περιεχόμενο και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις. Στόχος των επιτήδειων είναι να αποσπάσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία των πολιτών.

Τονίζεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν αποστέλλουν SMS που καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για άμεση πληρωμή προστίμων ή για την καταχώριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου υπενθυμίζει ότι το phishing αποτελεί μορφή απάτης κατά την οποία ο αποστολέας προσποιείται μια αξιόπιστη υπηρεσία ή οργανισμό, προκειμένου να πείσει τον παραλήπτη να ακολουθήσει κάποιον σύνδεσμο ή να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία ταυτότητας, τραπεζικούς λογαριασμούς ή πληροφορίες πιστωτικών καρτών.

Για την προστασία των πολιτών από τέτοιου είδους επιθέσεις, οι αρμόδιες αρχές δίνουν ορισμένες βασικές συμβουλές. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς Taxisnet, στοιχεία e-banking, αριθμούς ή PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης ή ονόματα χρήστη σε τρίτους, ακόμη κι αν αυτοί παρουσιάζονται ως διαμεσολαβητές, λογιστές, νομικοί σύμβουλοι ή άλλοι επαγγελματίες που υπόσχονται διευκόλυνση σε διαδικασίες, όπως επιδοτήσεις ή προγράμματα κρατικής ενίσχυσης.

Συνιστάται επίσης η πρόσβαση σε υπηρεσίες να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των φορέων, των τραπεζών ή μέσω των επίσημων εφαρμογών τους στα κινητά τηλέφωνα και όχι μέσω συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε μηνύματα ή emails, καθώς και μέσω μηχανών αναζήτησης ή άλλων ιστοσελίδων.

Σε περίπτωση που κάποιος λάβει ύποπτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλό είναι πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια να επικοινωνήσει με τον φερόμενο αποστολέα ή με συνεργάτες του, ώστε να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του μηνύματος.

Παράλληλα, οι πολίτες θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα, καθώς στα μηνύματα phishing συχνά χρησιμοποιούνται διευθύνσεις που δεν σχετίζονται με τον οργανισμό που υποτίθεται ότι τα αποστέλλει. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζουν με προσοχή το είδος των πληροφοριών που ζητούνται, καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιο ένας φορέας, τράπεζα ή εταιρεία να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ένα μήνυμα δημιουργεί αίσθηση επείγοντος, καθώς οι επιτήδειοι συχνά χρησιμοποιούν τέτοιες τακτικές για να πιέσουν τους παραλήπτες να ενεργήσουν βιαστικά. Παρόμοια επιφυλακτικότητα θα πρέπει να υπάρχει και σε μηνύματα που αφορούν επιστροφές φόρου ή χορήγηση επιδομάτων.

Επιπλέον, τα τυπογραφικά λάθη και η κακή γραμματική συχνά αποτελούν ένδειξη ότι ένα μήνυμα ενδέχεται να είναι κακόβουλο. Τέλος, η χρήση λογισμικού ασφαλείας και φίλτρων προστασίας από κακόβουλα μηνύματα (antispam) μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον εντοπισμό και την απόρριψη τέτοιων προσπαθειών εξαπάτησης.

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