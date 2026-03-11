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ΚΚΕ: Τα κυβερνητικά μέτρα στηρίζουν τα κέρδη των ομίλων
Πολιτική
17:36 - 11 Μαρ 2026

ΚΚΕ: Τα κυβερνητικά μέτρα στηρίζουν τα κέρδη των ομίλων

Reporter.gr Newsroom
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Σε αυστηρό τόνο σχολίασε το ΚΚΕ την ανακοίνωση των μέτρων για στήριξη των καταναλωτών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ενισχύει τα κέρδη των ομίλων ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά επιβαρύνονται και τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα για μισθούς, ΦΠΑ και ενέργεια.  

«Η κυβέρνηση, κρυβόμενη για πολλοστή φορά πίσω από τα "περί παγκόσμιου πληθωρισμού" κι ότι "δεν μπορεί να ελέγξει τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους", τη στιγμή που συμμετέχει στην επέμβαση των ΗΠΑ – Ισραήλ, ανακοίνωσε μέτρα που όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά στηρίζουν τα δισεκατομμύρια των κερδών των ομίλων», αναφέρει αρχικά ο Περισσός στη σχετική ανακοίνωση και συμπληρώνει:

«Αυτά άλλωστε τα χαρακτήρισε "θεμιτά" και επανέλαβε τις γνωστές διαβεβαιώσεις της για "αποφασιστική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας" και εντατικοποίηση των ελέγχων, που δεν έχουν καμία αξία.

Στην ουσία έδωσε "πράσινο φως" για το ράλι ακρίβειας στα καύσιμα, διατηρώντας την υπέρογκη και άδικη φορολογία σε αυτά, με την τιμή τους να ανεβαίνει διεθνώς και νομιμοποίησε την ακρίβεια στα supermarkets και άλλους κλάδους στο ύψος της θηριώδους κερδοφορίας τους για το 2025.

Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην ενέργεια, να μπει πλαφόν στις τιμές και όχι στα "περιθώρια κέρδους". Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Μέτρα που μπορεί και πρέπει να επιβάλλουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα με τον μαζικό κι αποφασιστικό αγώνα τους απαιτώντας την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο και να μην πληρώσουν τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής» τονίζει, καταλήγοντας, ο Περισσός.

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