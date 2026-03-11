Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί νίκη των αγοραστών με ανατροπή - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Με περιορισμένες ρευστοποιήσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο ΧΑ με τον ΓΔ να υποχωρεί αρχικά έως τις 2158 μονάδες (-0,94%), αλλά στη συνέχεια να βελτιώνει σταδιακά την εικόνα του μέχρι και το κλείσιμο στις 2183 +0,21%. Σημαντικά χαμηλότερος, σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, ο τζίρος στα 209 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ώθηση από ΑΡΑΙΓ +5,1% εν αναμονή των αποτελεσμάτων έτους, ανοδικά κινήθηκαν επίσης ΕΥΔΑΠ +1,2%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,3%, ΟΤΕ +3,5%, αλλά και τα διυλιστήρια που επιμένουν σε τιμές κοντά στα υψηλά έτους (ΜΟΗ +0,6% και ΕΛΠΕ +0,6%).

Ενδοσυνεδριακό γύρισμα στις τράπεζες (ΔΤΡ χαμηλό -1,58% / κλείσιμο +0,04%) με την OPTIMA +2,5%, BOCHGR +1.3%, AΛΦΑ +0,8% και ΠΕΙΡ +0,9%.

Υποχώρηση σε ΣΑΡ -1,7%, CENER -1,5%, ΤΙΤΑΝ -1%, ΕΤΕ -1%, ΕΕΕ -0,7% και ΔΕΗ -1,6%.

Καλύτερη εικόνα στην μεσαία (FTSEM +1.2%) με ΠΡΟΦ +8.3%, ΑΛΜΥ +3%, ΟΛΠ +2,2%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +2%, ΑΔΜΗΕ +2.1%, ΚΟΥΕΣ +4.6%, ΕΧΑΕ +1,9%, ΙΝΤΕΚ +2.3%, ΚΡΙ +1,4%, ΙΝΤΚΑ +1,9%, όπως και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ +3%, ΠΑΠ +2.3%, ΥΚΝΟΤ +1,3%, ΜΟΤΟ +4.3%.

Αρνητικά κλεισίματα για ΛΑΒΙ -1,3%, DIMAND -2.5%, ΑΕΜ -0,9%, REALCONS -1,4%, ΚΟΥΑΛ +4%, ΠΑΠ -0,8%.

Η αγορά δείχνει να αντιδρά ψύχραιμα στο νέο σκηνικό έντασης, με τους επενδυτές μετά το sell off της προηγούμενης εβδομάδας (ΓΔ -6,8%) να επιχειρούν πιο επαγγελματική προσέγγιση με αμιγώς χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά στοχεύοντας σε αξίες που πιέστηκαν υπερβολικά το τελευταίο διάστημα.

Ενδεικτικό της μεταβλητότητας και της μεγάλης υποχώρησης των τιμών είναι το γεγονός ότι μετοχές του FTSE που σωρευτικά απαρτίζουν πάνω από το 50% του ΓΔ κατέγραψαν απώλειες (από τα υψηλά του Φεβρουαρίου) άνω του -24% , με την λίστα να περιλαμβάνει όλες τις συστημικές τράπεζες (ΠΕΙΡ -24% / ΕΤΕ -24% / ΕΥΡΩΒ -25% / ΑΛΦΑ -27%) και τις ΤΙΤΑΝ -25%, ΟΠΑΠ -26%, ΕΛΧΑ -28%, ΑΡΑΙΓ -30% και METLEN -31%.

Το μέγεθος της εν εξελίξει ανοδικής αντίδρασης των συγκεκριμένων – κυρίως – τίτλων θα κρίνει και την βραχυπρόθεσμη πορεία του γενικού δείκτη, με τα πρώτα στοιχεία να οδηγούν σε περιορισμό των ζημιών κατά το ήμισυ, με κρίσιμη παράμετρο την διατήρηση του ΓΔ πάνω από τις 2150 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης