ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί νίκη των αγοραστών με ανατροπή - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς
17:35 - 11 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί νίκη των αγοραστών με ανατροπή - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με περιορισμένες ρευστοποιήσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο ΧΑ με τον ΓΔ να υποχωρεί αρχικά έως τις 2158 μονάδες (-0,94%), αλλά στη συνέχεια να βελτιώνει σταδιακά την εικόνα του μέχρι και το κλείσιμο στις 2183 +0,21%. Σημαντικά χαμηλότερος, σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, ο τζίρος στα 209 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ώθηση από ΑΡΑΙΓ +5,1% εν αναμονή των αποτελεσμάτων έτους, ανοδικά κινήθηκαν επίσης ΕΥΔΑΠ +1,2%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,3%, ΟΤΕ +3,5%, αλλά και τα διυλιστήρια που επιμένουν σε τιμές κοντά στα υψηλά έτους (ΜΟΗ +0,6% και ΕΛΠΕ +0,6%).

Ενδοσυνεδριακό γύρισμα στις τράπεζες (ΔΤΡ χαμηλό -1,58% / κλείσιμο +0,04%) με την OPTIMA +2,5%, BOCHGR +1.3%, AΛΦΑ +0,8% και ΠΕΙΡ +0,9%.

Υποχώρηση σε ΣΑΡ -1,7%, CENER -1,5%, ΤΙΤΑΝ -1%, ΕΤΕ -1%, ΕΕΕ -0,7% και ΔΕΗ -1,6%.

Καλύτερη εικόνα στην μεσαία (FTSEM +1.2%) με ΠΡΟΦ +8.3%, ΑΛΜΥ +3%, ΟΛΠ +2,2%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +2%, ΑΔΜΗΕ +2.1%, ΚΟΥΕΣ +4.6%, ΕΧΑΕ +1,9%, ΙΝΤΕΚ +2.3%, ΚΡΙ +1,4%, ΙΝΤΚΑ +1,9%, όπως και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ +3%, ΠΑΠ +2.3%, ΥΚΝΟΤ +1,3%, ΜΟΤΟ +4.3%.

Αρνητικά κλεισίματα για ΛΑΒΙ -1,3%, DIMAND -2.5%, ΑΕΜ -0,9%, REALCONS -1,4%, ΚΟΥΑΛ +4%, ΠΑΠ -0,8%.

Η αγορά δείχνει να αντιδρά ψύχραιμα στο νέο σκηνικό έντασης, με τους επενδυτές μετά το sell off της προηγούμενης εβδομάδας (ΓΔ -6,8%) να επιχειρούν πιο επαγγελματική προσέγγιση με αμιγώς χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά στοχεύοντας σε αξίες που πιέστηκαν υπερβολικά το τελευταίο διάστημα.

Ενδεικτικό της μεταβλητότητας και της μεγάλης υποχώρησης των τιμών είναι το γεγονός ότι μετοχές του FTSE που σωρευτικά απαρτίζουν πάνω από το 50% του ΓΔ κατέγραψαν απώλειες (από τα υψηλά του Φεβρουαρίου) άνω του -24% , με την λίστα να περιλαμβάνει όλες τις συστημικές τράπεζες (ΠΕΙΡ -24% / ΕΤΕ -24% / ΕΥΡΩΒ -25% / ΑΛΦΑ -27%) και τις ΤΙΤΑΝ -25%, ΟΠΑΠ -26%, ΕΛΧΑ -28%, ΑΡΑΙΓ -30% και METLEN -31%.

Το μέγεθος της εν εξελίξει ανοδικής αντίδρασης των συγκεκριμένων – κυρίως – τίτλων θα κρίνει και την βραχυπρόθεσμη πορεία του γενικού δείκτη, με τα πρώτα στοιχεία να οδηγούν σε περιορισμό των ζημιών κατά το ήμισυ, με κρίσιμη παράμετρο την διατήρηση του ΓΔ πάνω από τις 2150 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ
Χρηματιστήρια

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
16/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Πολιτική
16/06/2026 - 12:24

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/06/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:13

ΥΠΕΘΟ: Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα νέα μέτρα - Παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στις κενές θέσεις εργασίας το α’ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:06

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

Πολιτική
16/06/2026 - 12:04

Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:58

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:54

Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:49

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 11:48

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Πολιτική
16/06/2026 - 11:40

Μπακογιάννη: Δεν θα ήταν ωραίο ο Γιωτόπουλος να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:35

Ο Θεόδωρος Κουναδέας επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:34

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 11:29

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:26

Η "μετακίνηση" Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 11:17

Premia: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €100 εκατ. στις 24 Ιουνίου

Οικονομία
16/06/2026 - 11:15

ΥΠΑΝ: 12 σημεία για το ν/σ για την καταναλωτική πίστη

Υγεία
16/06/2026 - 11:11

«Συναγερμός» για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες - Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα

Πολιτική
16/06/2026 - 11:05

ΠΑΣΟΚ: Οι πολιτικές της ΝΔ  αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών

Περιβάλλον
16/06/2026 - 10:56

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΕΕΑΑ μέσα από τη νέα της 360ο καμπάνια αναδεικνύει την ανακύκλωση συσκευασιών

Ειδήσεις
16/06/2026 - 10:48

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη

Αυτοδιοίκηση
16/06/2026 - 10:48

Καλοκαίρι στην Αθήνα: 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 10:47

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 10:24

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/06/2026 - 10:24

Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Αναλύσεις
16/06/2026 - 10:19

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Οικονομία
16/06/2026 - 10:03

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 09:58

Mustang Mach-E: Στο ρυθμό της ηλεκτροκίνησης

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 09:54

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ