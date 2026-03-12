Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ - Νεκρός ο δράστης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, του Γαλλικού Πρακτορείου, σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών με ανθρώπους της ασφάλειας της συναγωγής και πλέον ο ύποπτος έχει διαφύγει. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Το Temple Israel αυτοαποκαλείται η μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή της χώρας, με 12.000 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Διαθέτει κέντρο προσχολικής αγωγής και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και ενήλικες.
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