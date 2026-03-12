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Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ - Νεκρός ο δράστης
Ειδήσεις
20:04 - 12 Μαρ 2026

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ - Νεκρός ο δράστης

Reporter.gr Newsroom
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Ένοπλος εμβόλισε με το φορτηγό αυτοκίνητό του την είσοδο εβραϊκής συναγωγής στο Μίτσιγκαν και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, του Γαλλικού Πρακτορείου, σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών με ανθρώπους της ασφάλειας της συναγωγής και πλέον ο ύποπτος έχει διαφύγει. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το Temple Israel αυτοαποκαλείται η μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή της χώρας, με 12.000 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Διαθέτει κέντρο προσχολικής αγωγής και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και ενήλικες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0zhmkhau69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 20:46
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