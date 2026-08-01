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Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους
Ειδήσεις
11:30 - 01 Αυγ 2026

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξαπέλυσε το Σάββατο (1/8) σφοδρή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 28, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Περισσότερες από δώδεκα εκρήξεις συγκλόνισαν την ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια διαδοχικών κυμάτων επιθέσεων, όπως μετέδωσαν ανταποκριτές του Reuters που βρίσκονταν στην περιοχή.

«Μια κόλαση ήταν η χθεσινή νύχτα στο Κίεβο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

«Μη μπορώντας να πετύχει τους στόχους της στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις και την τρομοκρατία εναντίον των αμάχων. Η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως πρόσθετα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς και αναχαιτιστικούς πυραύλους», τόνισε ο ίδιος στο ίδιο φόντο.

Σύμφωνα με το Reuters, διανύοντας το πέμπτο πλέον έτος του πολέμου, οι μάχες συνεχίζονται κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου που εκτείνεται σε περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα, αν και, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων έχει επιβραδυνθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ από τις αρχές του έτους.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, ενώ η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας ικανά να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κινούνται με ταχύτητες πολλαπλάσιες της ταχύτητας του ήχου.

Από την πλευρά της, η Μόσχα αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε με τη γενικευμένη εισβολή της στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022.

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