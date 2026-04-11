ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία 59 ετών
Ειδήσεις
14:49 - 11 Απρ 2026

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία 59 ετών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης, γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη. Συνδέθηκε κυρίως με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο και πιο παραγωγικό μέρος της καριέρας του, καταγράφοντας 274 συμμετοχές και 39 γκολ.

Στην ποδοσφαιρική του πορεία φόρεσε επίσης τις φανέλες του Άρη και του Ηρακλή, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με την Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε 29 εμφανίσεις και σημείωσε 6 τέρματα, εκπροσωπώντας τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ασχολήθηκε με την προπονητική, περνώντας από αρκετούς συλλόγους της Γ’ Εθνικής, μεταξύ των οποίων ο Κιλκισιακός, ο Θερμαϊκός, η Ένωση Θράκης και η Αναγέννηση Γιαννιτσών.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Καλό ταξίδι Στέφανε…

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών, αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Και συνεχίζει: «Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας. Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ. Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών
Ειδήσεις

Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο
Ειδήσεις

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ
Ειδήσεις

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι
Ειδήσεις

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/07/2026 - 13:00

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:50

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:26

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Οικονομία
17/07/2026 - 12:08

Alpha Bank: «Κλειδί» για την οικονομία του αύριο η παραγωγικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17/07/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 12:03

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/07/2026 - 11:58

Με το συμπάθιο

Πολιτική
17/07/2026 - 11:54

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Πολιτική
17/07/2026 - 11:41

Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:41

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Ναυτιλία
17/07/2026 - 11:36

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:30

Λέκκας για τις ρωγμές στην Κυψέλη: Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων

Πολιτική
17/07/2026 - 11:26

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 11:26

30 χρόνια STIRIXIS Group: Νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με ευφυή κτίρια

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: Σε επιφυλακή για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:00

Βρετανία: Ο Μπέρναμ ανοίγει νέο κεφάλαιο στους Εργατικούς – «Θα διορθώσουμε τα μεγάλα λάθη»

Αναλύσεις
17/07/2026 - 10:58

ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 10:49

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Πολιτική
17/07/2026 - 10:31

Η αναφορά του Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 10:28

Politico: Η Google θα ενισχύσει «άθελά της» τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 10:19

Τραμπ: Κατηγορεί την Κίνα για ανάμειξη στις εκλογές του 2020 – Τι δείχνουν τα έγγραφα

Οικονομία
17/07/2026 - 10:09

Παπαθανάσης: Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε ΑΕΙ

Πολιτική
17/07/2026 - 10:07

Αδειάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται η Όλγα Γεροβασίλη

Ναυτιλία
17/07/2026 - 09:59

Συνάντηση Μαρκόπουλου-Ξενοκώστα για το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ναυπηγείων

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 09:51

AKTOR – Motor Oil: Η στρατηγική συμμαχία και τα νέα δεδομένα

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 09:46

ElvalΗalcor: Αντλεί €250 εκατ. από την AMK - Στα €4,2 ευρώ η τιμή για τις νέες μετοχές

Οικονομία
17/07/2026 - 09:41

Διακοπές με επιδότηση έως €600: Οι αλλαγές-κλειδιά στον νέο κύκλο του «Τουρισμός για Όλους»

Ανεμοδείκτης
17/07/2026 - 09:37

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή διώκονται μόνο τέσσερις;

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 09:36

Τα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν ακολουθώντας το τεχνολογικό sell-off στη Wall Street

Ανεμοδείκτης
17/07/2026 - 09:30

Μητσοτάκης: Αυτοπεποίθηση ή πολιτική αγωνία;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ