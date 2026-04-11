Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία 59 ετών

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης, γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη. Συνδέθηκε κυρίως με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο και πιο παραγωγικό μέρος της καριέρας του, καταγράφοντας 274 συμμετοχές και 39 γκολ.

Στην ποδοσφαιρική του πορεία φόρεσε επίσης τις φανέλες του Άρη και του Ηρακλή, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με την Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε 29 εμφανίσεις και σημείωσε 6 τέρματα, εκπροσωπώντας τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ασχολήθηκε με την προπονητική, περνώντας από αρκετούς συλλόγους της Γ’ Εθνικής, μεταξύ των οποίων ο Κιλκισιακός, ο Θερμαϊκός, η Ένωση Θράκης και η Αναγέννηση Γιαννιτσών.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Καλό ταξίδι Στέφανε…

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών, αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Και συνεχίζει: «Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας. Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ. Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».