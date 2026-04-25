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Χοντορκόφσκι: Λανθασμένες κυρώσεις βοήθησαν τον Πούτιν να κρατήσει κεφάλαια και ειδικούς στη Ρωσία
Ειδήσεις
17:24 - 25 Απρ 2026

Χοντορκόφσκι: Λανθασμένες κυρώσεις βοήθησαν τον Πούτιν να κρατήσει κεφάλαια και ειδικούς στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Ορισμένες από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας όχι μόνο δεν αποδυνάμωσαν το καθεστώς Πούτιν, αλλά λειτούργησαν και αντίστροφα, εμποδίζοντας τη φυγή κεφαλαίων και εξειδικευμένων επαγγελματιών από τη χώρα, υποστήριξε ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, συνιδριτής της Ρωσικής Αντιπολεμικής Επιτροπής, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Υπογράμμισε ότι «κάποιες από τις κυρώσεις ήταν λανθασμένες» και πως «όσο πιο γρήγορα επανεξεταστούν, τόσο καλύτερα», επισημαίνοντας ότι η Ρωσία δεν είναι τόσο εξαρτημένη από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όσο θεωρούσε η Δύση. Όπως ανέφερε, η ρωσική οικονομία διαθέτει αγροτική παραγωγή, μηχανολογία, χάλυβα, μέταλλα, λιπάσματα και υπηρεσίες, γεγονός που περιορίζει την άμεση αποτελεσματικότητα των κυρώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της Κίνας, λέγοντας ότι μεγάλο μέρος των προϊόντων που τελούν υπό κυρώσεις φτάνει πλέον στη Ρωσία μέσω αυτής, ενώ χαρακτήρισε τον ευρωπαϊκό ενεργειακό αποκλεισμό ως το πιο αποτελεσματικό μέτρο, καθώς στέρησε από τη Μόσχα την πρόσβαση σε μια αγορά υψηλής αξίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Δύση πρέπει να διευκολύνει τη νόμιμη παραμονή Ρώσων ειδικών που εγκατέλειψαν τη χώρα, τονίζοντας ότι «δεν χρειάζονται κοινωνικά επιδόματα ή υπηκοότητα, χρειάζονται ταξιδιωτικά έγγραφα για την ελευθερία τους».

Στο ζήτημα των πολιτιστικών σχέσεων με τη Ρωσία, ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι έκανε σαφή διάκριση μεταξύ διατήρησης επαφών και νομιμοποίησης του καθεστώτος, τονίζοντας ότι «οι επαφές με τη ρωσική κοινωνία δεν μπορούν και δεν πρέπει να διακοπούν, ειδικά στον πολιτισμό και την εκπαίδευση». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η συμμετοχή προσώπων που συνδέονται με το Κρεμλίνο σε διεθνείς διοργανώσεις «δεν είναι πολιτιστική ανταλλαγή, αλλά ενίσχυση της προπαγάνδας του Πούτιν». Όπως ανέφερε, υπάρχει «τεράστιος αριθμός αντιπολεμικών καλλιτεχνών και δημιουργών» που είτε έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία είτε αρνούνται να υπηρετήσουν το καθεστώς, επισημαίνοντας ότι η επιλογή προσώπων που σχετίζονται με την εξουσία για την εκπροσώπηση της ρωσικής κουλτούρας «προκαλεί εύλογη έκπληξη».

Κλείνοντας, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον, δηλώνοντας ότι «ελπίζω ο πόλεμος να τελειώσει έως το 2027», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη «να αφυπνιστεί και να γίνει αρκετά ισχυρή, ακόμη και χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ», ώστε να αποτραπεί μια νέα σύγκρουση. Όπως ανέφερε, η αποχώρηση του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι αναπόφευκτη, ωστόσο το κρίσιμο διακύβευμα είναι «να μην μπούμε σε έναν νέο κύκλο αυταρχισμού και αντιπαράθεσης», τονίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη δεν θα έρθει αυτόματα, αλλά προϋποθέτει ενεργό ρόλο και πρωτοβουλίες από τη Δύση.

Συνδέοντας την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων με την ευρύτερη δυτική στρατηγική, ο Charles Hecker, δημοσιογράφος, συγγραφέας και σύμβουλος γεωπολιτικού ρίσκου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε ότι η επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία υπήρξε «ένα μαζικό πείραμα», καθώς οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία επιβολής κυρώσεων σε τόσο μεγάλη οικονομία. Όπως είπε, τα μέτρα δεν μπορούν να αξιολογούνται αποσπασματικά, καθώς συνδέονται με την ενέργεια, το κλείσιμο του εναέριου χώρου, τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο ζήτημα των Ρώσων που εγκατέλειψαν τη χώρα, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να κάνει «ένα λάθος που θα μετανιώσει σε 5, 10 ή 15 χρόνια», εάν δεν αξιοποιήσει μια γενιά ανθρώπων που σπούδασε, εργάστηκε και εντάχθηκε σε ευρωπαϊκά περιβάλλοντα. «Είναι η ώρα να εξαργυρώσει η Ευρώπη την επένδυση που έκανε σε αυτή τη νεότερη ρωσική γενιά και να αποτρέψει την επιστροφή της», σημείωσε.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Grégoire Roos, Director, Europe, Russia & Eurasia, Chatham House, United Kingdom, ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο το ερώτημα αν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας λειτουργούν πραγματικά, με αφορμή στοιχεία που δείχνουν αύξηση του πλούτου των ισχυρότερων Ρώσων. Όπως ανέφερε, η συζήτηση ανέδειξε όχι μόνο την οικονομική ανθεκτικότητα της Ρωσίας, αλλά και την πολιτική σημασία της ρωσικής διασποράς που αντιτίθεται στον πόλεμο και στο καθεστώς Πούτιν.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/04/2026 - 15:42
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