Συνάντηση Δένδια - Βοτρέν: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε σήμερα (25/4) διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν, κατά την οποία συζητήθηκαν οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης και εμβάθυνσης των ήδη άριστων αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της συνάντησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της στρατηγικής τους σύμπλευσης.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του κ. Δένδια:

«Πραγματοποίησα διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου Catherine Vautrin επί της Φρεγάτας ΚΙΜΩΝ. Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω σύσφιξης των άριστων αμυντικών μας διμερών σχέσεων σε ένα περιβάλλον καθημερινών προκλήσεων ασφάλειας».