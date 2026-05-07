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Μετρό – Γραμμή 2: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων
Ειδήσεις
08:10 - 07 Μάι 2026

Μετρό – Γραμμή 2: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκονται παύσεις της λειτουργίας του μετρό λόγω των έργων που πραγματοποιούνται σε διάφορους σταθμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Από προχθές έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή των γραμμών αλλά και η τοποθέτηση του συστήματος του δικτύου 5G στους σταθμούς του μετρό, Σταθμός Λαρίσης, Αττική και Μεταξουργείο.

Μέχρι και τις 21 Μαΐου οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40 μμ. Αυτό σημαίνει πως το επιβατικό κοινό θα πρέπει να φροντίζει να καταφτάνει νωρίτερα, πριν αναχωρήσουν οι συρμοί και να συνεχίσουν τις διαδρομές τους.

Η κυκλοφορία των συρμών στη «γραμμή 2» κατά τις ώρες εργασιών θα γίνεται κανονικά από Ανθούπολη έως Σεπόλια κι από Ομόνοια έως Ελληνικό.

Ο σταθμός Αττική θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μόνο για τη «γραμμή 1», δηλαδή για την γραμμή του ΗΣΑΠ, Πειραιάς – Κηφισιά.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ΟΑΣΑ έχει θέσει σε λειτουργία την έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ19, η οποία συνδέει την Ομόνοια και τον Άγιο Αντώνιο, πραγματοποιώντας στάσεις σε Μεταξουργείο και Σταθμό Λαρίσης, προκειμένου να υποκαταστήσει με αυτό τον τρόπο τις στάσεις του μετρό, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές για λόγους εργασιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 08:45
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