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Γάζα: Έξι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Παραβίαση της εκεχειρίας καταγγέλλει η Χαμάς
Ειδήσεις
07:40 - 07 Μάι 2026

Γάζα: Έξι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Παραβίαση της εκεχειρίας καταγγέλλει η Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (6/5) στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το AFP, επικαλούμενο την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και νοσοκομειακές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα.  

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο Αζάμ Χαλίλ αλ Χάγια, γιος υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς, ο οποίος τραυματίστηκε σε μία από τις επιδρομές που σημειώθηκαν στην Πόλη της Γάζας, όπως δήλωσε στο AFP πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Υγειονομικές πηγές ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δύο ισραηλινά χτυπήματα στην Πόλη της Γάζας είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων. Παράλληλα, ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν σε περιοχή κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το Νοσοκομείο Νάσερ. Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στη Γάζα ανέφερε ότι ο νεκρός κοντά στη Χαν Γιούνις ήταν αξιωματικός της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς.

Η Χαμάς κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, τουλάχιστον 837 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Από την άλλη πλευρά, πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο χρονικό διάστημα μέσα στη Γάζα.

Η Χαμάς καταδίκασε τις ισραηλινές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» και συνέχεια του «πολέμου εξόντωσης» εις βάρος των Παλαιστινίων στον θύλακα.

«Η τρομοκρατική κυβέρνηση κατοχής συνεχίζει τα βάναυσα εγκλήματά της κατά του λαού μας στη Λωρίδα υπό την κάλυψη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να αντιμετωπίζει καμία αποτρεπτική απάντηση σε αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις της συμφωνίας και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε, επίσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα υπόλοιπα κράτη που λειτουργούν ως εγγυητές της συμφωνίας οφείλουν να αναλάβουν «άμεσα δράση» ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

«Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη και τους θεσμούς τους, και κυρίως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να υιοθετήσουν θέσεις που εγγυώνται την προστασία του λαού μας και να σταματήσουν την επιθετικότητα της σιωνιστικής μηχανής δολοφονίας εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων», πρόσθεσε η ομάδα.

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