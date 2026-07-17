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Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών
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19:02 - 17 Ιουλ 2026

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Reporter.gr Newsroom
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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας τίθενται σε εφαρμογή από την Κυριακή 19 Ιουλίου, εξαιτίας των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη».

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η λειτουργία συγκεκριμένων σταθμών τις ημέρες από Κυριακή έως και Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί: Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα σε σχέση με το κανονικό ωράριο λειτουργίας.

Οι αλλαγές θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια των νυχτερινών εργασιών, με στόχο την ασφαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των έργων συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου.

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Σύνταγμα» και «Εθνική Άμυνα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:05,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:30,

από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:32,

από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:33,

από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:35,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:37,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:39,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

από ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:38,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:40,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:42,

από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:44,

από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:46,

από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:47.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

  • Τελευταίοι συρμοί:

από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:30,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:05 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Αναλυτικά:

  • Αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο στις 22:17, 22:54 και 23:30 από Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ22 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

  • Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Μεσογείων, τέρμα γραμμής).

  • Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Κύπρου), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (προσωρινή στάση επί της οδού Πανόρμου), «ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).

  • Η λεωφορειακή Γραμμή Χ22 θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τους σταθμούς Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα.
  • Οι 2 τελευταίες αναχωρήσεις λεωφορείων της Χ22 ( στις 00:12 και 00:25) από Σύνταγμα για Εθνική Άμυνα θα τερματίζουν στον σταθμό Δ. Πλακεντίας, καθώς δεν θα υπάρχει ανταπόκριση συρμού στην Εθνική Άμυνα.
  • Οι 2 τελευταίες αναχωρήσεις λεωφορείων από Εθνική Άμυνα (στις 00:09 και 00:20) θα φτάνουν στο Σύνταγμα, χωρίς ανταπόκριση με συρμούς Μετρό.
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