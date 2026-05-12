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ΑΠΘ: Η ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών για τα επεισόδια
Ειδήσεις
18:57 - 12 Μάι 2026

ΑΠΘ: Η ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών για τα επεισόδια

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοίνωση εξέδωσαν οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στους χώρους του Ιδρύματος, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τα γεγονότα και τον αντίκτυπό τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι υπάρχει «σαφής και βαθιά διαχωριστική γραμμή» ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, τα οποία, όπως τονίζεται, βρίσκονται στο πανεπιστήμιο με σκοπό την έρευνα, τη γνώση και την επιστημονική πρόοδο.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν έξι άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 39 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προσαχθέντες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι.

Οι πρυτανικές αρχές υπογραμμίζουν την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του πανεπιστημίου και της προστασίας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος από φαινόμενα βίας και έντασης.

Η ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών αναλυτικά:

«Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης.

Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν τη φορά δεν ήταν ο Αντιπρύτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι λοστοί, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο.

Οι Πρυτανικές Αρχές ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου, διότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι ο στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει.

Ας μη νομίζουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή επίθεση ότι τη βλέπουμε ως ένα ακόμη επεισόδιο δημοσιότητας. Η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντι τους».

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