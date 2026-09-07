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Κοινό μέτωπο ΑΠΘ – «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απέναντι στη βία και την κακοποίηση παιδιών
Ειδήσεις
11:58 - 07 Σεπ 2026

Κοινό μέτωπο ΑΠΘ – «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απέναντι στη βία και την κακοποίηση παιδιών

Reporter.gr Newsroom
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Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Παρασκευή (4/9), στην Αίθουσα της Συγκλήτου, με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και καινοτόμων δράσεων για την προαγωγή, την προστασία και την έμπρακτη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.  

Πιο αναλυτικά, το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ενώ για την ακαδημαϊκή υλοποίηση της συνεργασίας, μέσω της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου, υπέγραψε ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης.

Η συνεργασία δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της επιστημονικής έρευνας με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία του Οργανισμού στον τομέα της παιδικής προστασίας. Στο επίκεντρο τίθεται η ενίσχυση της γνώσης, της πρόληψης και της ενημέρωσης, αλλά και η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και δράσεων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία των παιδιών και στην πρόσβασή τους στην έννομη προστασία.

Ειδικότερα, η συνεργασία προβλέπει την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικού υλικού και καλών πρακτικών, καθώς και τη συνδιοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, θερινών σχολείων και ενημερωτικών δράσεων.

Παράλληλα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα ενημέρωσης και ενδυνάμωσης παιδιών και εφήβων, γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, ενώ προβλέπεται η από κοινού ανάπτυξη και επιστημονική τεκμηρίωση εκπαιδευτικού υλικού, οδηγών, πρωτοκόλλων και εργαλείων για την παιδική προστασία.

Κεντρικός ο ρόλος της Νομικής Σχολής

Ιδιαίτερη θέση στο Μνημόνιο κατέχει η συνεργασία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τις δομές και τις υπηρεσίες του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η συνεργασία προβλέπει προγράμματα πρακτικής άσκησης, βιωματικής και κλινικής νομικής εκπαίδευσης, ερευνητικές και διπλωματικές εργασίες, με την απαραίτητη εποπτεία και με πλήρεις εγγυήσεις για την προστασία των παιδιών.

Η έρευνα στην υπηρεσία της παιδικής προστασίας

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη διεπιστημονικών ερευνών, ιδιαίτερα στα πεδία της νομικής, των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και η μελέτη και αξιολόγηση πολιτικών, θεσμών και πρακτικών που αφορούν στην παιδική προστασία.

Κοινό μέτωπο απέναντι στη βία και την παιδική κακοποίηση

Το Μνημόνιο ανοίγει, επίσης, τον δρόμο για κοινές δράσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η κακοποίηση και παραμέληση παιδιών, η σεξουαλική βία και εκμετάλλευση, η ενδοοικογενειακή και ενδοσχολική βία, ο εκφοβισμός, η βία μεταξύ ανηλίκων, η εμπορία ανθρώπων, οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο, οι εξαφανίσεις και φυγές ανηλίκων, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών στην έννομη προστασία και σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς υποστήριξης και παραπομπής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπεται ακόμη η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και, όπου ενδείκνυται, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την εκπαίδευση, την πρόληψη, την ενημέρωση, την προσβασιμότητα και την υποστήριξη, με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, την ασφάλεια, τη διαφάνεια, τη μη διάκριση και την ανθρώπινη εποπτεία.

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε: «Με το Μνημόνιο Συνεργασίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και “Το Χαμόγελο του Παιδιού” δημιουργούν έναν σταθερό δίαυλο μεταξύ του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας, με κοινό προσανατολισμό την ενίσχυση της παιδικής προστασίας, την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και δικαιότερου περιβάλλοντος για κάθε παιδί.

Μέσα από τη συνεργασία συνδέουμε την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την εκπαίδευση με την πολύτιμη εμπειρία ενός οργανισμού που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε έμπρακτα στην πρόληψη, την προστασία και την ενδυνάμωσή τους, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για “Το Χαμόγελο του Παιδιού” να υπογράψει το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τη Νομική Σχολή. Νέοι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν σε ένα γνήσιο εθελοντικό κίνημα και όχι σε μία διαδικασία η οποία δεν έχει αντίκτυπο. Άρα λοιπόν, αυτό που υποσχεθήκαμε σήμερα είναι αυτό που κάνουμε πράξη όλα αυτά τα χρόνια. Η ακαδημαϊκή κοινότητα σε συνεργασία με την πρώτη γραμμή που είναι “Το Χαμόγελο του Παιδιού” να φέρνει ένα αποτέλεσμα, να έχει αντίκτυπο και αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια τιμούμε ένα παιδί, τον Αντρέα τον γιό μου, τον οποίο εκπροσωπώ ΄σήμερα εδώ, που φεύγοντας από τη ζωή, κατάφερε να μας ενώσει και να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα σαν ελληνική κοινωνία και σαν πανεπιστήμιο».

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