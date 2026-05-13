Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με εκατέρωθεν καταγγελίες - Δείτε τα αποτελέσματα

Από την πλευρά της, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει την Πανσπουδαστική ΚΣ ότι σε ορισμένα ιδρύματα, όπως στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, προχώρησε σε χωριστή εκλογική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι δεν αποδέχθηκε το κοινά συμφωνημένο αποτέλεσμα με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Παράλληλα, κάνει λόγο για επεισόδια και διακοπές της ψηφοφορίας, με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ, σε τμήματα όπως το Οικονομικό του ΕΚΠΑ, όπου η διαδικασία διακόπηκε επανειλημμένα.

Αντίστοιχα, η Πανσπουδαστική ΚΣ είχε ήδη καταγγείλει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για παρεμβάσεις που, σύμφωνα με την ίδια, υπονόμευσαν τη διαδικασία πριν καν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ δεν επετράπη σε υποψήφιούς της να καταθέσουν ψηφοδέλτιο, ενώ σε φοιτητικούς συλλόγους σε Μυτιλήνη, Χίο, Καστοριά και Κοζάνη οι εφορευτικές επιτροπές συγκροτήθηκαν αποκλειστικά από στελέχη της ΔΑΠ. Επίσης, σε τμήματα όπως Πολιτικής Επιστήμης και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η ΔΑΠ φέρεται να απέκλεισε την ΠΚΣ από τη συμμετοχή στις εφορευτικές επιτροπές.

Οι κάλπες στα πανεπιστήμια έκλεισαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία παρατάθηκε έως τις 8 λόγω καθυστερημένης έναρξης.

