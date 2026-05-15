Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης
14:45 - 15 Μάι 2026

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, θα μεταβεί στο Παρίσι τη Δευτέρα (18/5) προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Μαΐου, υπό την προεδρία της Γαλλίας.

Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στις συζητήσεις, οι οποίες θα επικεντρωθούν στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη στήριξη προς την Ουκρανία και τη μείωση των παγκόσμιων ανισορροπιών.

Ενόψει της συμμετοχής του στη σύνοδο, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει πόσο εκτεθειμένες είναι οι αλληλοσυνδεόμενες οικονομίες μας σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Οι σημερινές οικονομικές προκλήσεις συνιστούν παγκόσμιες προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της G7 προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει σε διάλογο με τους διεθνείς εταίρους της και να αναζητήσει κοινές λύσεις προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ο οριστικός τερματισμός της σύγκρουσης είναι ύψιστης σημασίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην οικονομία. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία θα δεχθεί πιέσεις, ακόμη και αν η σύγκρουση επιλυθεί γρήγορα.

Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες πρέπει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών μας ώστε να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο ελκυστική για επενδύσεις, θα συμβάλλει στη διαμόρφωση πιο βιώσιμων επιπέδων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ωστόσο, η μείωση αυτών των ανισορροπιών αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων του κόσμου».

