Αραγτσί: Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ – Παραδοχή για νάρκες στο Ορμούζ και προειδοποιήσεις για ναυσιπλοΐα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τοποθετήθηκε εκτενώς για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των BRICS που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «δοκιμάσει» την αντοχή του Ιράν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση και πως η διπλωματική οδός παραμένει η μόνη βιώσιμη επιλογή. Όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ η προσέγγιση μέσω διαλόγου θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών άσκησε επίσης κριτική στις αντιφατικές, όπως τις χαρακτήρισε, τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων, υποστηρίζοντας ότι αυτές δυσχεραίνουν τη διαπραγματευτική διαδικασία. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν θεωρεί πως έχει δεχθεί επίθεση και ενεργεί στο πλαίσιο του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή για τις «φιλικές χώρες». Ωστόσο, παραδέχτηκε την ύπαρξη ναρκών στην περιοχή, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες περιοριστικές ρυθμίσεις αφορούν «εχθρικά πλοία».

Όπως υποστήριξε, τις τελευταίες ημέρες αρκετά πλοία έχουν διέλθει από τα Στενά με τη συνδρομή των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων, πρακτική που –όπως είπε– θα συνεχιστεί. «Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά για τις φιλικές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ασφαλής ναυσιπλοΐα αποτελεί, σύμφωνα με την Τεχεράνη, πάγια πολιτική.

Ο Αραγτσί σημείωσε ακόμη ότι τα πλοία που επιθυμούν διέλευση θα πρέπει να συντονίζονται με τις ιρανικές στρατιωτικές αρχές, λόγω των ναρκών και άλλων εμποδίων που, όπως είπε, έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή. Επικαλέστηκε μάλιστα περιπτώσεις συνοδείας ινδικών πλοίων από τις ιρανικές δυνάμεις.

Σε πιο ευρύτερο πολιτικό επίπεδο, ο Ιρανός υπουργός υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας το στοιχείο αυτό ως βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν παραμένει προσηλωμένο στην τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, με στόχο τη διατήρηση ενός περιθωρίου για πολιτική λύση.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είναι αποκλειστικά ειρηνικού χαρακτήρα και εξέφρασε την ετοιμότητα της Τεχεράνης να το επιβεβαιώσει στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση από την άλλη πλευρά.