ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αραγτσί: Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ – Παραδοχή για νάρκες στο Ορμούζ και προειδοποιήσεις για ναυσιπλοΐα
Ειδήσεις
14:39 - 15 Μάι 2026

Αραγτσί: Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ – Παραδοχή για νάρκες στο Ορμούζ και προειδοποιήσεις για ναυσιπλοΐα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τοποθετήθηκε εκτενώς για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των BRICS που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «δοκιμάσει» την αντοχή του Ιράν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση και πως η διπλωματική οδός παραμένει η μόνη βιώσιμη επιλογή. Όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ η προσέγγιση μέσω διαλόγου θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών άσκησε επίσης κριτική στις αντιφατικές, όπως τις χαρακτήρισε, τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων, υποστηρίζοντας ότι αυτές δυσχεραίνουν τη διαπραγματευτική διαδικασία. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν θεωρεί πως έχει δεχθεί επίθεση και ενεργεί στο πλαίσιο του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή για τις «φιλικές χώρες». Ωστόσο, παραδέχτηκε την ύπαρξη ναρκών στην περιοχή, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες περιοριστικές ρυθμίσεις αφορούν «εχθρικά πλοία».

{https://x.com/IranIntl_En/status/2055229558278746497}

Όπως υποστήριξε, τις τελευταίες ημέρες αρκετά πλοία έχουν διέλθει από τα Στενά με τη συνδρομή των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων, πρακτική που –όπως είπε– θα συνεχιστεί. «Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά για τις φιλικές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ασφαλής ναυσιπλοΐα αποτελεί, σύμφωνα με την Τεχεράνη, πάγια πολιτική.

Ο Αραγτσί σημείωσε ακόμη ότι τα πλοία που επιθυμούν διέλευση θα πρέπει να συντονίζονται με τις ιρανικές στρατιωτικές αρχές, λόγω των ναρκών και άλλων εμποδίων που, όπως είπε, έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή. Επικαλέστηκε μάλιστα περιπτώσεις συνοδείας ινδικών πλοίων από τις ιρανικές δυνάμεις.

Σε πιο ευρύτερο πολιτικό επίπεδο, ο Ιρανός υπουργός υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας το στοιχείο αυτό ως βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν παραμένει προσηλωμένο στην τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, με στόχο τη διατήρηση ενός περιθωρίου για πολιτική λύση.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είναι αποκλειστικά ειρηνικού χαρακτήρα και εξέφρασε την ετοιμότητα της Τεχεράνης να το επιβεβαιώσει στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση από την άλλη πλευρά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ
Ειδήσεις

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Περισσότερα από €35 δισ. το κόστος από την κρίση στο Ιράν: Σχέδιο έκτακτης στήριξης από τις Βρυξέλλες
Ειδήσεις

Περισσότερα από €35 δισ. το κόστος από την κρίση στο Ιράν: Σχέδιο έκτακτης στήριξης από τις Βρυξέλλες

Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ