Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής - Μπορεί να αποτελέσει πυλώνα της παραγωγικής Ελλάδας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:17 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Στην ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας ως στρατηγικού πυλώνα ανάπτυξης, εξωστρέφειας και περιφερειακής συνοχής αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την ομιλία του στο 4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026 με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη, Παγκόσμιο Όραμα», παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε την ελληνική υδατοκαλλιέργεια «έναν εθνικό πρωταθλητή» και «έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας», σημειώνοντας ότι ο κλάδος αναπτύχθηκε επενδύοντας στην ποιότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται σήμερα «στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής παραγωγής στα μεσογειακά είδη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνική υδατοκαλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει «έναν από τους μεγάλους πυλώνες της νέας παραγωγικής Ελλάδας», μιας Ελλάδας «πιο εξωστρεφούς, πιο ανταγωνιστικής, πιο βιώσιμης και πιο ισχυρής παραγωγικά».

Παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία του τομέα, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι σήμερα λειτουργούν στη χώρα περίπου 285 μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας με παραγωγή που υπερβαίνει τους 120.000 τόνους ψαριών ετησίως και αξία περίπου 670 εκατ. ευρώ, ενώ δραστηριοποιούνται ακόμη 24 ιχθυογεννητικοί σταθμοί και περισσότερες από 400 μονάδες οστρακοκαλλιέργειας. Παράλληλα, ο κλάδος αριθμεί περισσότερες από 700 επιχειρήσεις και φορείς, δημιουργώντας άμεσα και έμμεσα πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας, κυρίως σε νησιωτικές, παραθαλάσσιες και παραμεθόριες περιοχές.

Όπως υπογράμμισε, περίπου το 80% της ελληνικής παραγωγής κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές, με το ελληνικό ψάρι να λειτουργεί πλέον ως «πρεσβευτής ποιότητας και αξιοπιστίας της ελληνικής παραγωγής και της μεσογειακής διατροφής». «Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν εργαζόμενοι, παραγωγοί, επιστήμονες, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες που κρατούν ζωντανές πολλές νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του τομέα, δίνοντας έμφαση στους πιο συγκεκριμένους χωροταξικούς κανόνες, στην επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών και στην ενίσχυση της επενδυτικής προβλεψιμότητας. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027 (ύψους 519 εκατ. ευρώ) αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη νέα εποχή της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, μέσω του οποίου στηρίζονται παραγωγικές επενδύσεις, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων και δράσεις βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Υπενθύμισε επίσης τη νέα παρέμβαση ύψους 16 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη της χώρας, η οποία –όπως είπε– ενισχύει έμπρακτα τη βιωσιμότητα και την παραγωγική δραστηριότητα του τομέα.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της χώρας έως το 2030, ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής κατά 5%, με παράλληλη ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε κρίσιμη προτεραιότητα την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται για ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα του κλάδου.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «γυρίζουμε σελίδα στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας», προσθέτοντας ότι «η ελληνική υδατοκαλλιέργεια θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εθνικής προσπάθειας».

