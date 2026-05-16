Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων
11:00 - 16 Μάι 2026

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Reporter.gr Newsroom
Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής των ανελκυστήρων στο ειδικό μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr, το μητρώο ανελκυστήρων αποτελεί την τελευταία δυνατότητα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους μέσα από μια απλή και εύχρηστη διαδικασία.

Δικαίωμα υποβολής της δήλωσης έχουν οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές κτιρίων, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Παράλληλα, τη διαδικασία μπορούν να πραγματοποιήσουν και οι υπεύθυνοι συντηρητές ή εγκαταστάτες ανελκυστήρων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι η ευθύνη για την απογραφή των ανελκυστήρων στο μητρώο ανήκει στους ιδιοκτήτες, στους διαχειριστές ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ακινήτων.

Σύμφωνα με επεξηγήσεις που έχουν δημοσιευθεί από φορείς της αγοράς ανελκυστήρων, τα προβλεπόμενα πρόστιμα για παραβάσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις 5.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης.

Για κάθε ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική η καταχώριση συγκεκριμένων στοιχείων, όπως τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή, η διεύθυνση εγκατάστασης, ο αριθμός των στάσεων, το έτος κατασκευής, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων ή ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την επικινδυνότητα του ανελκυστήρα, προβλέπεται ακόμη και η δυνατότητα διακοπής λειτουργίας ή «σφράγισης» του ασανσέρ.

