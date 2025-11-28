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Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2026 στην απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο
Ειδήσεις
16:28 - 28 Νοε 2025

Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2026 στην απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο

Reporter.gr Newsroom
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Με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου προβλέπεται παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026. Τις τελευταίες εβδομάδες  αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων. Με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekhd4p3gin5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 18:53
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