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ΥΠΑΝ: Καταληκτική ημερομηνία για την απογραφή ανελκυστήρων στις 30 Νοεμβρίου
Πολιτική
13:41 - 21 Οκτ 2025

ΥΠΑΝ: Καταληκτική ημερομηνία για την απογραφή ανελκυστήρων στις 30 Νοεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Ενημέρωση και παρουσίαση για την πορεία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας μας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας Λευτέρη Κρητικού, του Προέδρου της Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτου Παραδιά και του Προέδρου Συντηρητών Ανελκυστήρων Γιώργου Βλασσόπουλου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλη την κοινωνία, καθώς «επί δεκαετίες έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες για την πιστοποίηση των ασανσέρ που λειτουργούν στη χώρα μας, οι οποίες δεν απέδωσαν, οδηγώντας σε διαδοχικές παρατάσεις. Αλλά δεν είχε προβλεφθεί και οργανωθεί το απολύτως αναγκαίο και αυτονόητο που είναι η απογραφή, ώστε να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες λειτουργούν, πού βρίσκονται, τι χαρακτηριστικά έχουν. Μια διαδικασία που απαιτείται για την ασφάλεια όλων των πολιτών που κατοικούν σε πολυκατοικίες ή τις επισκέπτονται, όπως και σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους επαγγελματικούς χώρους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως το Μητρώο Απογραφής είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα που επιτρέπει στην Πολιτεία να αποκτήσει τη δυνατότητα συστηματικής εποπτείας των ανελκυστήρων και προσέθεσε: «Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, κάθε ανελκυστήρας θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό και θα μπορούμε να αποφασίσουμε συγκεκριμένες πολιτικές για ελέγχους, πρόληψη, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις ασφάλειας, πολιτικές που μας αφορούν όλους. Η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ειδικού, ακόμη και κάποια βοήθεια να χρειαστεί κάποιος πολίτης. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Δεν ζητάμε τεχνική μελέτη ούτε να αναρτηθεί κάποια πιστοποίηση. Οι πολίτες απλά πρέπει να μπουν με τους κωδικούς taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr. Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Καλώ όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν θετικά, να συνεργαστούμε όλοι για να βάλουμε τάξη σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις καθημερινές μετακινήσεις και τη ζωή μας».

Ο κ. Κρητικός παρουσίασε αναλυτικά όλα τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων από τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές ή τους συντηρητές, τονίζοντας στη συνέχεια πως «είναι ένα θέμα που ταλανίζει την ελληνική Πολιτεία για πάνω από 25 χρόνια, γι’ αυτό και αποφασίσαμε με τον Υφυπουργό, τον κ. Τσαβδαρίδη και με την κατεύθυνη του Υπουργού, του κ. Θεοδωρικάκου, να φτιάξουμε μια πλατφόρμα πολύ εύκολη στη χρήση της. Το σύνθημα για τη διαδικασία είναι το εξής: απλά, γρήγορα και δωρεάν».

Ο κ. Παραδιάς ευχαρίστησε τον κ. Θεοδωρικάκο για το γεγονός ότι «είναι η πρώτη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατάλαβε τη σοβαρότητα του προβλήματος και ενστερνίστηκε την πρότασή μας να ξεκινήσουμε από την απογραφή όλων των ανελκυστήρων στη χώρα ώστε να δρομολογηθεί στη συνέχεια σε ρεαλιστική βάση η περαιτέρω διαδικασία» και προσέθεσε πως «η προτροπή μας είναι να δηλώσουν όλοι τους ανελκυστήρες τους. Είναι αδικαιολόγητο να παρουσιάζουν κάποιοι ως δύσκολη τη διαδικασία ή κάποιοι να ζητούν αμοιβή για να κάνουν αυτή τη δήλωση».

Ο κ. Βλασσόπουλος ανέφερε με τη σειρά του πως «ως Ομοσπονδία επιτέλους βρήκαμε ευήκωα ώτα στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, διότι θα εφαρμοστεί η απογραφή στο Μητρώο Ανελκυστήρων. Είναι μια διαδικασία 2-3 λεπτών και όσοι ανελκυστήρες δεν απογραφούν, ο νόμος προβλέπει κυρώσεις. Προτρέπουμε τουε πάντες να προβούν σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να μάθουμε τον συνολικό αριθμό των ανελκυστήρων στη χώρα μας, για να προχωρήσουμε μετέπειτα στην έκδοση νέων υπουργικών αποφάσεων για την αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων και την περαιτέρω πιστοποίησή τους».

Σε ερώτηση για τον αριθμό των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «ο αριθμός τους φτάνει περίπου τους 80.000, είναι μικρό το ποσοστό, γι’ αυτό και πρέπει όλοι μαζί τις επόμενες 40 ημέρες να ενημερώσουμε τους πολίτες γι’ αυτή την απλή διαδικασία που θα πρέπει να ολοκληρώσουν, ώστε να έχουμε ασφαλείς ανελκυστήρες».

Ο κ. Κρητικός ανέφερε επίσης πως «για πρώτη φορά δίνουμε τη λύση όλοι μαζί, Πολιτεία και φορείς», ενώ σε ερώτηση για τον αριθμό των ανελκυστήρων που υπάρχουν στη χώρα μας απάντησε πως «η εκτίμηση είναι για 750.000 ως 900.000 αλλά δεν έχουμε ακόμα τον ακριβή αριθμό τους. Το πρώτο και βασικό βήμα είναι να δουμε πόσοι είναι και πού βρίσκονται». Τέλος, σε ερώτηση για τα πρόστιμα απάντησε: «1000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με μικτή χρήση και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια ευρείας δημόσιας χρήσης».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 13:50
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