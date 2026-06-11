ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένοπλες δυνάμεις: «Πράσινο φως» για την προμήθεια τριών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390
Ειδήσεις
23:00 - 11 Ιουν 2026

Ένοπλες δυνάμεις: «Πράσινο φως» για την προμήθεια τριών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κοινοβουλευτική επιτροπή της Ελλάδας έδωσε την Πέμπτη (11/6) το «πράσινο φως» για την προμήθεια τριών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390 από τη βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, καθώς και για την απόκτηση διαφόρων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.        

Ειδικότερα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλέστηκε το Reuters και οι οποίες έχουν γνώση των σχετικών διαδικασιών, το συνολικό ύψος της συγκεκριμένης αμυντικής δαπάνης εκτιμάται μεταξύ 1 και 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η αγορά δέκα βρετανικής κατασκευής μίνι υποβρυχίων VICTA, τα οποία προορίζονται για την υποστήριξη ειδικών επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε μία από τις πηγές στο Reuters, περίπου το ήμισυ του συνολικού ποσού προβλέπεται να διατεθεί για την αγορά των αεροσκαφών C-390, καθώς και για τη μετέπειτα τεχνική υποστήριξή τους.

Το υπόλοιπο κονδύλι θα καλύψει την προμήθεια ενός συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron από το Ισραήλ, την αγορά δέκα drones τύπου V-BAT από τις ΗΠΑ, καθώς και την αναβάθμιση τεσσάρων φρεγατών κλάσης MEKO-200 γερμανικής κατασκευής που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται σε παλαιότερα μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27 για τις αερομεταφορικές της ανάγκες, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036, επιδιώκοντας τόσο την ανανέωση του στρατιωτικού της εξοπλισμού όσο και τη διατήρηση της επιχειρησιακής ισορροπίας με την Τουρκία, μετά την πολυετή περίοδο οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα από το 2009 έως το 2018.

Οι συγκεκριμένες προμήθειες θα πρέπει να λάβουν και την τελική έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επικύρωσή τους θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών
Ειδήσεις

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου
Ειδήσεις

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback
Υγεία

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στα θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στα θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα
Υγεία

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026
Εργασιακά

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας
Οικονομία

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 00:12

Η μεγαλύτερη Δημόσια Προσφορά όλων των εποχών ($75 δισ.) από τη SpaceX του Μασκ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 23:24

Wall Street: «Ράλι» μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι πλησιάζει συμφωνία με Ιράν - Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Ειδήσεις
11/06/2026 - 23:00

Ένοπλες δυνάμεις: «Πράσινο φως» για την προμήθεια τριών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390

Magazino
11/06/2026 - 22:40

Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης με κάθε επισημότητα ο Μουρίνιο

Υγεία
11/06/2026 - 22:20

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς «μπλοκάρουν» τη συγκέντρωση και τη νοητική ταχύτητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 22:10

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:50

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

Υγεία
11/06/2026 - 21:30

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

Υγεία
11/06/2026 - 21:15

Παιδικό άγχος: Πότε γίνεται διαταραχή και πώς να το αντιμετωπίσετε

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:08

Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Πολιτική
11/06/2026 - 21:05

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά

Πολιτική
11/06/2026 - 20:46

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

Ειδήσεις
11/06/2026 - 20:31

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11/06/2026 - 20:17

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 20:06

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 20:06

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 19:53

Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές για την SpaceX IPO: Η BlackRock επενδύει $5 δισ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:47

Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:44

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:33

Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:32

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:27

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 19:19

ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:18

Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:02

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:57

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

Περιβάλλον
11/06/2026 - 18:46

Το El Niño είναι εδώ και ενισχύεται ραγδαία - Τι σημαίνει αυτό για τον καιρό

Πολιτική
11/06/2026 - 18:46

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/06/2026 - 18:39

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:36

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ