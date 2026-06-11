Ένοπλες δυνάμεις: «Πράσινο φως» για την προμήθεια τριών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390

Κοινοβουλευτική επιτροπή της Ελλάδας έδωσε την Πέμπτη (11/6) το «πράσινο φως» για την προμήθεια τριών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390 από τη βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, καθώς και για την απόκτηση διαφόρων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλέστηκε το Reuters και οι οποίες έχουν γνώση των σχετικών διαδικασιών, το συνολικό ύψος της συγκεκριμένης αμυντικής δαπάνης εκτιμάται μεταξύ 1 και 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η αγορά δέκα βρετανικής κατασκευής μίνι υποβρυχίων VICTA, τα οποία προορίζονται για την υποστήριξη ειδικών επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε μία από τις πηγές στο Reuters, περίπου το ήμισυ του συνολικού ποσού προβλέπεται να διατεθεί για την αγορά των αεροσκαφών C-390, καθώς και για τη μετέπειτα τεχνική υποστήριξή τους.

Το υπόλοιπο κονδύλι θα καλύψει την προμήθεια ενός συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron από το Ισραήλ, την αγορά δέκα drones τύπου V-BAT από τις ΗΠΑ, καθώς και την αναβάθμιση τεσσάρων φρεγατών κλάσης MEKO-200 γερμανικής κατασκευής που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται σε παλαιότερα μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27 για τις αερομεταφορικές της ανάγκες, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036, επιδιώκοντας τόσο την ανανέωση του στρατιωτικού της εξοπλισμού όσο και τη διατήρηση της επιχειρησιακής ισορροπίας με την Τουρκία, μετά την πολυετή περίοδο οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα από το 2009 έως το 2018.

Οι συγκεκριμένες προμήθειες θα πρέπει να λάβουν και την τελική έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επικύρωσή τους θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή.