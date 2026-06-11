3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

Πώς μπορεί η Ελλάδα να δημιουργήσει αξία μέσω της καινοτομίας στον τομέα του φαρμάκου; Τι γίνεται με το clawback; Ποιες παράμετροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη της πολιτικής υγείας; Αυτά τα ερωτήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που διεξήχθη στο πλαίσιο του 3ου ΣΦΕΕ Summit που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των νοσοκομείων, υπενθυμίζοντας ότι μέχρι πριν από δύο χρόνια τα νοσοκομεία προχωρούσαν σε παραγγελίες φαρμάκων χωρίς κεντρικό έλεγχο. Σήμερα, όπως ανέφερε, λειτουργεί ένα νέο σύστημα ελέγχου.Παράλληλα, εξήγησε ότι στόχος του Υπουργείου είναι «να φτάσουμε στον αυτόματο υπολογισμό του clawback» και να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Από εκεί και πέρα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει πρόσβαση στην καινοτομία, η οποία «ενίοτε είναι καλύτερη ή ευκολότερη σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης». Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε την ανάγκη σύνδεσης της καινοτομίας με το αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, «θα πρέπει να περάσουμε στο σημείο όπου οι αποφάσεις για κάποια φάρμακα θα λαμβάνονται από ογκολογικά συμβούλια. Έτσι θα μπορέσουμε να αξιοποιούμε την καινοτομία και, σε τρία έως τέσσερα χρόνια, να τη συνδέσουμε με το αποτέλεσμα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε το ζήτημα της χρηματοδότησης ως τον «ελέφαντα στο δωμάτιο», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, κινείται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επανέλαβε, πάντως, ότι οι πόροι είναι πολύ συγκεκριμένοι και η χώρα έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο οικονομικών δυνατοτήτων -αν και είναι πολύ καλύτερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης, εστίασε στην ανάγκη μέτρησης των αποτελεσμάτων. «Θα πρέπει να οργανώσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε τη δαπάνη και να μετράμε το αποτέλεσμα. Και αυτό πρέπει να γίνει σχετικά σύντομα», επεσήμανε, εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος και το Δημόσιο θα μπορεί να κατευθύνει πιο στοχευμένα τους πόρους για την κάλυψη των αναγκών στην Υγεία.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι πρέπει να κάνουμε σωστές μετρήσεις του αποτελέσματος, ώστε να «ξέρουμε πώς διαχέεται η δαπάνη». Επιπλέον, σημείωσε την ανάγκη να αυξήσουμε την αποδοτικότητα, δηλαδή πώς με τα ίδια λεφτά θα μεγιστοποιούμε το αποτέλεσμα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Μιχάλης Χειμώνας, εστίασε στο ζήτημα του clawback, τονίζοντας ότι «θέλουμε η επιστροφή από το 58% να μειωθεί στο 40%. Ακόμη και τότε θα εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν εφικτό στόχο, διευκρινίζοντας ότι «δεν είπαμε να γίνει αύριο, ας γίνει σε τρία χρόνια». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η φαρμακοβιομηχανία διατηρεί καλή συνεργασία με τους θεσμούς. Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «πρέπει να υιοθετήσουμε πρακτικές και ενέργειες που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δεδομένου ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη καταγράφεται αυξητική τάση στις φαρμακευτικές δαπάνες. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις που συναντώνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ωστόσο το κενό που έχει δημιουργηθεί είναι ιδιαίτερα μεγάλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας παράλληλα αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των φαρμάκων. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει σαφείς αποφάσεις ως προς τις δυνατότητες εισαγωγής και αποζημίωσης ορισμένων φαρμάκων.

Από την πλευρά της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, η Πρόεδρος, Μέμη Τσεκούρα υπογράμμισε ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στο ύψος της δαπάνης, καθώς «θα πρέπει να εξετάσουμε τι αποτέλεσμα μπορεί να παράξει αυτή η δαπάνη για τον ασθενή». «Το μυστικό για όλα είναι η σωστή αξιολόγηση των πραγμάτων», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια φαρμακευτική δαπάνη που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Ο Daniel Paksy, Managing Director της Johnson & Johnson στην Ελλάδα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της επένδυσης στην υγεία. «Το θέμα είναι αν βλέπεις την υγεία ως επένδυση. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στην υγεία παράγει υπερδιπλάσια αξία», δήλωσε. Και συνέχισε: «Εάν συμφωνήσουμε ότι η υγεία είναι επένδυση, τότε πρέπει να δούμε πώς θα μεγιστοποιήσουμε την αξία αυτής της επένδυσης». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο υψηλό clawback, το οποίο, όπως είπε, δημιουργεί συγκεκριμένες προκλήσεις για τη χώρα.

Τέλος, ο Καθηγητής και Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκος Σουλιώτης, δήλωσε ότι «καμιά φορά, επενδύοντας, επιτυγχάνεις εξοικονόμηση πόρων». Στο πλαίσιο αυτό, εστίασε στην ανάγκη παροχής κινήτρων και ενίσχυσης της αξιολόγησης. «Θέλουμε μια πολιτική κινήτρων για να συνεχιστούν οι επενδύσεις στον τομέα του φαρμάκου», είπε και συνέχισε: «Θέλουμε αξιολόγηση του νέου προϊόντος, ώστε να μετράμε την προστιθέμενη αξία του».