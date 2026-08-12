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ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων
Ειδήσεις
15:45 - 12 Αυγ 2026

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα σημαντικό στοιχείο για τον πληθωρισμό, που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη (12/8), έδειξε ότι οι τιμές καταγράφουν επιβράδυνση σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών, γεγονός που ενδεχομένως περιορίζει την ανάγκη για μια άμεση αύξηση των επιτοκίων.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το CNBC, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), ο οποίος αποτελεί βασικό δείκτη που παρακολουθεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) για την πορεία του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά 0,1% τον Ιούλιο σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics). Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή (core CPI) ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Επισημαίνεται ότι σε ετήσια βάση, οι αντίστοιχοι ρυθμοί πληθωρισμού διαμορφώθηκαν στο 3,4% και 2,5%. Όλες οι μετρήσεις κινήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Παρότι τα επίπεδα του πληθωρισμού παραμένουν αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed, οι ήπιες μηνιαίες αυξήσεις, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα συγκρατημένα επίπεδα του Ιουνίου, δείχνουν ότι η έξαρση των τιμών που τροφοδοτήθηκε από την ενέργεια στις αρχές του έτους αρχίζει να υποχωρεί.

Ωστόσο, οι τιμές εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεταβλητότητα και να επηρεάζονται από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στη Μέση Ανατολή.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν συνολικά σε αρνητικό έδαφος.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 15:46
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