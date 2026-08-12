ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί
Ειδήσεις
16:21 - 12 Αυγ 2026

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας, Ζου Ρονγκτζί, έφυγε από τη ζωή σήμερα, Τετάρτη (12/8) σε ηλικία 97 ετών, στο Πεκίνο, έπειτα από ασθένεια, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Ζου διετέλεσε πρωθυπουργός της Κίνας από το 1998 έως το 2003, επί προεδρίας Τζιανγκ Ζεμίν, και συνδέθηκε με μια σειρά σημαντικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην ταχεία ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα, ο Ζου είχε αποκτήσει τη φήμη ενός πολιτικού που δεν δίσταζε να εκφράζεται με ιδιαίτερα άμεσο και συχνά αιχμηρό τρόπο. Όταν το 2011 κυκλοφόρησε τετράτομη συλλογή με ομιλίες του, αρκετές από τις τοποθετήσεις του προκάλεσαν αίσθηση. Σε μία χαρακτηριστική αναφορά, είχε περιγράψει αντιπλημμυρικά έργα ως «κατασκευές από πολτό τόφου», κατασκευασμένες από «παράσιτα», ενώ είχε χαρακτηρίσει τραπεζίτες «βλάκες».

Οι ασυνήθιστα ευθείες δηλώσεις του από την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία δεν άργησαν να μετατρέψουν τη συλλογή σε εκδοτικό best-seller. Οι αναγνώστες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έναν πολιτικό που μιλούσε ανοιχτά σε μια χώρα όπου οι ηγέτες συνήθως επέλεγαν πολύ πιο προσεκτικές και μετριοπαθείς διατυπώσεις.

Μεταρρυθμιστές πρώην αξιωματούχοι και διανοούμενοι αντιμετώπισαν τις 2.042 σελίδες των ομιλιών του Ζου, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν τότε για πρώτη φορά, ως έναν αποκαλυπτικό καθρέφτη των αδυναμιών της ηγεσίας, αλλά και του συντηρητισμού και του κομφορμισμού που χαρακτήριζαν την πολιτική σκηνή. Πολλοί αναζητούσαν στις σελίδες τους δηλώσεις που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις ή ενδείξεις για τα προβλήματα της εποχής.

Δεν ήταν τυχαίο. Πολλά από τα ζητήματα που απασχολούσαν την κινεζική οικονομία την περίοδο κατά την οποία ο σημερινός πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προετοιμαζόταν να αναλάβει την εξουσία είχαν ήδη αναδειχθεί στις λεγόμενες «Αυθεντικές Ομιλίες του Ζου Ρονγκτζί». Μεταξύ αυτών ήταν το χρέος των τοπικών κυβερνήσεων, τα αλόγιστα τραπεζικά δάνεια, ο πληθωρισμός, η άναρχη αστική ανάπτυξη, αλλά και η διαφθορά, η οποία υπονόμευε τόσο την εμπιστοσύνη των πολιτών όσο και τα κρατικά οικονομικά.

«Η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλές δυνητικές κρίσεις που μπορεί να ξεσπάσουν ανά πάσα στιγμή», είχε δηλώσει ο Ζου στις αρχές του 1998. Είχε επίσης επισημάνει ότι η κοινωνία ήταν δυσαρεστημένη από την κυβέρνηση για διάφορους λόγους, με σημαντικότερους τη διαφθορά μεταξύ των αξιωματούχων, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών και τη συμπεριφορά ορισμένων τοπικών αξιωματούχων, οι οποίοι, όπως είχε χαρακτηριστικά πει, «δρουν σαν τύραννοι».

Ο Ζου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά του Πεκίνου, ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κίνας, και εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα το 1949, την ίδια χρονιά που ο Μάο Τσετούνγκ ανακήρυξε την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια της ταραχώδους περιόδου της Πολιτιστικής Επανάστασης στάλθηκε στην επαρχία. Αργότερα, αποκαταστάθηκε πολιτικά και άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει στην κομματική και κρατική ιεραρχία.

Το 1987 ανέλαβε δήμαρχος της Σανγκάης, όπου επέβλεψε τα πρώτα σημαντικά βήματα της πόλης στην πορεία που θα την οδηγούσε να εξελιχθεί στον σημερινό διεθνή χρηματοοικονομικό κόμβο.

Το 1991 μετακινήθηκε στο Πεκίνο, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα στην κεντρική κυβέρνηση. Από τη θέση αυτή συνέβαλε στην προώθηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μεταμόρφωση της Κίνας σε αναδυόμενη παγκόσμια δύναμη, με ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που προκαλούσαν το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό άλλων κυβερνήσεων.

Ωστόσο, η αποτίμηση της πολιτικής του πορείας δεν είναι καθολικά θετική. Ορισμένοι Κινέζοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η περίοδος της πρωθυπουργίας του άφησε πίσω της σημαντικές εκκρεμότητες. Μεταξύ άλλων, επικρίνουν χειρισμούς στην αγροτική πολιτική και στην κατανομή των φορολογικών εσόδων, καθώς και το κλείσιμο κρατικών εργοστασίων, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές αυτές δημιούργησαν προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι διάδοχοί του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος
Ανεμοδείκτης

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112
Ειδήσεις

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις
Ειδήσεις

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία
Ναυτιλία

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος
Ειδήσεις

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ