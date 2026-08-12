Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Οι αμερικανικές μετοχές οδεύουν προς ανοδικό άνοιγμα την Τετάρτη (12/8), καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed δεν θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα, οι τεχνολογικές μετοχές και ιδιαίτερα οι εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρωταγωνιστούν στα προσυνεδριακά κέρδη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 0,16% στις 53.878,40 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,34% στις 7.753,48 μονάδες και ο Nasdaq ανέβηκε κατά 0,65% στις 26.616,29 μονάδες.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4%, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,2% τον μήνα και 2,5% σε ετήσια βάση. Και οι δύο ετήσιοι δείκτες υποχώρησαν ελαφρώς σε σχέση με τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία έδωσαν νέα ώθηση στις εκτιμήσεις ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%. Οι αγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα περίπου 58% για διατήρηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, έναντι λίγο πάνω από 45% πριν από μία εβδομάδα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται παράλληλα οι μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Η CoreWeave σημείωσε άλμα περίπου 18% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων και διπλασιασμό των εσόδων της σε ετήσια βάση. Η Super Micro Computer ενισχύθηκε περίπου 9%, χάρη στις θετικές προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο.

Κέρδη άνω του 2% καταγράφουν επίσης οι Dell Technologies και Micron Technology, ενώ η Cisco κινήθηκε πάνω από 1% υψηλότερα. Οι επενδυτές φαίνεται να διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στη δυναμική των επενδύσεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι.