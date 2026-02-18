«Φρένο» σε καντίνες και ομπρελοξαπλώστρες στα Κουφονήσια μετά την παρέμβαση Πιερρακάκη
09:15 - 18 Φεβ 2026

Σε άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αδειοδότηση καντίνας και οργανωμένης εκμετάλλευσης με ομπρελοξαπλώστρες στις παραλίες Πορί και Ιταλίδα, στο Άνω Κουφονήσι, προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και σχετικό αίτημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η απόφαση έρχεται ως απάντηση στις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων, οι οποίοι εξέφρασαν φόβους ότι η ανάπτυξη οργανωμένης εμπορικής δραστηριότητας θα αλλοίωνε τον «παρθένο» χαρακτήρα των συγκεκριμένων παραλιών και θα επιβάρυνε ένα ήδη ευαίσθητο οικοσύστημα. Οι περιοχές αυτές είναι ενταγμένες σε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000.

Τα Κουφονήσια (Άνω και Κάτω) αποτελούν μέρος των Μικρών Κυκλάδων και έχουν διαμορφώσει τη φήμη τους ως προορισμός ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, με ήπιες μετακινήσεις και φυσικές, μη οργανωμένες παραλίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζητούν τον χαρακτηρισμό ορισμένων ακτών ως «απάτητων», με αυστηρότερο καθεστώς προστασίας που θα αποκλείει οριστικά κάθε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας απέστειλε σχετικό έγγραφο προς την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής, ικανοποιώντας πλήρως το αίτημα που είχε υποβάλει νωρίτερα, στις 17 Φεβρουαρίου 2026, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί η κατάληψη τμημάτων των δύο παραλιών από ιδιώτες επιχειρηματίες.

Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα στην τοπική κοινωνία κατά την έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Στο αίτημά του προς τον υπουργό, ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, είχε επισημάνει ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων, με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΦΥΠΕΚΑ 1573/21-01-2025, σχετικά με την τοποθέτηση καντινών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, έλαβε θετική απάντηση εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών, στις 27 Ιανουαρίου 2026.

Ο ίδιος είχε εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεση του Δήμου σε οποιοδήποτε σχέδιο εγκατάστασης καντίνας ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας σε παραλίες των Μικρών Κυκλάδων – Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσι – τονίζοντας ότι πρόκειται για περιοχές αρχαιολογικά προστατευόμενες και ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική νίκη για την τοπική κοινωνία, η οποία επιδιώκει να διαφυλάξει το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα των νησιών, απέναντι σε πιέσεις για περαιτέρω τουριστική αξιοποίηση.

