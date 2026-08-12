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Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112
Ειδήσεις
15:22 - 12 Αυγ 2026

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Reporter.gr Newsroom
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σήμερα, Τετάρτη (12/8), περίπου στις 13:45, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Λουτρόπυργος στην Αττική.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 64 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 21 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμει επίσης ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ειδικότερα, στις 14:37 ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονται στις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την κατεύθυνση της Νέας Περάμου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο πραγματοποιεί επιτήρηση με θερμική και οπτική κάμερα.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Κατηγορίας 4, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του οικισμού Νεράκι, για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχείρησης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 15:15
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