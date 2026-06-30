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Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)
reporter.gr
Ειδήσεις
14:46 - 30 Ιουν 2026

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (30/6) στα Κάτω Πετράλωνα, καθώς πολυκατοικία κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης 22. Το θετικό είναι πως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται πως δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.   

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για μία παλιά πολυκατοικία 7 διαμερισμάτων, η οποία ωστόσο κατοικείτο κανονικά και κατέρρευσε εξαιτίας οικοδομικών εργασιών σε παρακείμενο κτήριο.

Όπως αποκαλύπτουν οι πρώτες εικόνες και βίντεο από τη γειτονιά, η πολυκατοικία έχει εξαφανιστεί εντελώς, αφού κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Άκουγαν το κτήριο να τρίζει

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κάτοικοι του κτηρίου άκουσαν θορύβους και τριξίματα πριν από την κατάρρευση. Μάλιστα, όπως ανέφερε μία ηλικιωμένη γυναίκα, πήρε τηλέφωνο συγγενικά της πρόσωπα για να διπιστώσει εάν γίνεται σεισμός, καθώς ένιωθε έντονο τράνταγμα.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς σημειώνουν, ακόμη, πως είχαν ενημερώσει τον εργολάβο και το οικοδομικό συνεργείο ότι οι εργασίες που εκτελούσαν χρειάζονταν περισσότερη στήριξη, ενώ υπάρχει ανησυχία πως δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που δίνονταν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmbqvawimmp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κάτοικοι της περιοχής μεταφέρουν ότι το οικοδομικό συνεργείο που εργαζόταν στο παρακείμενο κτήριο έφυγε αμέσως μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ενώ οι αστυνομικές αρχές τους αναζητούν, καθώς συνεχίζουν την έρευνά τους.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, έχουν μέχρι στιγμής γίνει προσαγωγές 5 ατόμων για τις εργασίες που γίνονταν.

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Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής και αστυνομίας

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες και να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στο κτήριο.

Συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες με 5 οχήματα και ομάδα της ΕΜΑΚ, μαζί με εκπαιδευμένους σκύλους. Την επιχείρηση συντονίζει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Τάσος Παππάς.

Έρευνες για εγκλωβισμένους

Το τοπίο είναι ακόμη θολό και οι διασώστες δεν έχουν καθαρή εικόνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές αναζητούσαν 4 άτομα που ύπηρχε το ενδεχόμενο να είχαν εγκλωβιστεί. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, κατάφεραν να τους εντοπίσουν τηλεφωνικά.

Υπήρχαν πληροφορίες που έκαναν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, όμως σύμφωνα με το ΕΚΑΒ μάλλον όλοι οι κάτοικοι κατάφεραν να βγουν έξω πριν την κατάρρευση. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, για να εξαντληθεί και η τελευταία πιθανότητα να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmb70bp9uk9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 14:44
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