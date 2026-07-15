Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βαλένθια όπως στα Πετράλωνα: Οι ένοικοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Μπενετούσερ της Βαλένθια, όταν τριώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε ολοσχερώς λίγα λεπτά μετά την εκκένωσή της από τους ενοίκους, οι οποίοι είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι κάτοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική λίγο μετά τις 22:00, αναφέροντας την εμφάνιση ρωγμών στους τοίχους και έντονους θορύβους από το κτίριο που βρίσκεται στην οδό Las Américas. Οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο διαπίστωσαν ότι οι ένοικοι είχαν ήδη εγκαταλείψει την πολυκατοικία.

Οι διασώστες δημιούργησαν άμεσα ζώνη ασφαλείας γύρω από το κτίριο και, λίγα λεπτά αργότερα, η πολυκατοικία κατέρρευσε ολοκληρωτικά, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι.

Όπως μεταδίδει η El País, το κτίριο αποτελούνταν από ισόγειο και τρεις ορόφους, με μία κατοικία σε κάθε επίπεδο, ενώ δίπλα του εκτελούνται οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέου κτιρίου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων της κατάρρευσης.

{https://x.com/el_pais/status/2077340899521208532}

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τις περιοχές Torrent και Catarroja, καθώς και ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και γειτονικό κτίριο, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μπενετούσερ. Παράλληλα, οι αρχές συνεργάζονται με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν θύματα ή εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, ενώ λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής του κτιρίου δεν απαιτούνται πλέον εργασίες στατικής υποστήριξης.