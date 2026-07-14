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Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες
Ειδήσεις
20:55 - 14 Ιουλ 2026

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες

Reporter.gr Newsroom
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Νέα σοβαρή βλάβη στο εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης βύθισε την Κούβα στο σκοτάδι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, προκαλώντας την τρίτη μεγάλη διακοπή ρεύματος μέσα σε διάστημα μόλις εννέα ημερών αναφέρει το Reuters.

Η κατάρρευση του δικτύου άφησε περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, επιβαρύνοντας περαιτέρω την καθημερινότητα σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές ενεργειακές ελλείψεις.

Το κουβανικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο βασίζεται σε παλαιωμένες υποδομές και αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα συντήρησης, βρίσκεται υπό έντονη πίεση λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας καυσίμων.

Η κυβέρνηση της Αβάνας αποδίδει σημαντικό μέρος της ενεργειακής κρίσης στον πετρελαϊκό αποκλεισμό και τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι έχουν περιορίσει τις δυνατότητες εισαγωγής καυσίμων και ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής.

Οι συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν εντείνει τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού, καθώς τα προβλήματα στην παροχή ρεύματος, οι ελλείψεις βασικών αγαθών και η οικονομική πίεση αποτελούν πλέον καθημερινές προκλήσεις για εκατομμύρια Κουβανούς.

Η νέα κατάρρευση του δικτύου αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το μέγεθος της ενεργειακής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και τη δυσκολία της κυβέρνησης να σταθεροποιήσει το ηλεκτρικό σύστημα.

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