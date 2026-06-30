Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως την Τρίτη (30/6) σχετικά με τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ της 13ης Ιουνίου, καθώς έχει ήδη συλληθφεί ένας 28χρονος ομοεθνής του που έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της επίθεσης.

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Παράλληλα στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας 33χρονος αλλοδαπός συνεργός του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης είχε εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα λίγες ημέρες πριν από την εκτέλεση, κινείτο με ιδιαίτερη προσοχή, αλλάζοντας διαρκώς καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ για τις συναλλαγές του φέρεται να αξιοποιούσε τραπεζική κάρτα από τράπεζα της Σιγκαπούρης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 28χρονος φέρεται να στρατολογήθηκε στην Τουρκία με σκοπό την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών ομάδων που συνδέονται με την τουρκική μαφία.

Για τη δολοφονία του 25χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών αρχών φέρεται να είχε διασυνδέσεις με αντίπαλη συμμορία, ο 28χρονος φέρεται να έλαβε αμοιβή ύψους 18.000 ευρώ.

Το χρονικό της δολοφονίας – Πώς βρέθηκε ο δράστης

Το βράδυ του Σαββάτου, 13 Ιουνίου 2026, ο δράστης προσέγγισε τον 25χρονο και τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά κάλυκες και δύο βολίδες όπλου.

Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν κατάλληλες πληροφορίες και προανακριτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των κατηγορούμενων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 28χρονος είχε εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα στις 10 Ιουνίου, περνώντας από περιοχή του Έβρου, και στη συνέχεια μετέβη στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί, μαζί με τον 33χρονο, ταξίδεψαν με τρένο με προορισμό την Αθήνα.

Κατά την παραμονή του στη χώρα, ο 28χρονος διέμεινε σε τουλάχιστον έξι διαφορετικά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε περιοχές της Αθήνας. Για τις κρατήσεις χρησιμοποίησε λογαριασμούς που ήταν συνδεδεμένοι με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ για την πληρωμή των διαμονών και των μετακινήσεών του έκανε χρήση τραπεζικής κάρτας που ανήκε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Σιγκαπούρης.

Χθες το πρωί (29/6), ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Καλλιθέας. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού καθώς και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ο ρόλος του 33χρονου συνεργού

Σε ό,τι αφορά τον 33χρονο συνεργό του, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι παρείχε υποστήριξη στον 28χρονο τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία, διευκολύνοντας τη μετακίνηση, τη διαμονή και τη μετέπειτα απόκρυψή του.