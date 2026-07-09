Στη Βουλή το όραμα της U Resort για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Με οδηγό το σεβασμό στους θεσμούς και με σκοπό να φωτίσει κάθε ερώτημα που εύλογα εγείρει το μεγαλόπνοο έργο της αναδιαμόρφωσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας από την εταιρεία U RESORT , ο πρόεδρος του Ομίλου D GROUP, Δρ. Δημήτρης Δερπάνης βρέθηκε σήμερα ενώπιον της Διαρκής Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Θέμα της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής η: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας».

Εισηγήτριες: η κα Ασημίνα Σκόνδρα και η κα Χριστίνα Σταρακά.

Με όραμα, τεχνογνωσία και προσήλωση στην ποιότητα ο Όμιλος D Group και η U Resort δεσμεύθηκαν να αναδείξουν την "Βασίλισσα της Πίνδου" σε έναν κορυφαίο σύγχρονο και ασφαλή τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών, σεβόμενοι πάντα τον φυσικό πλούτο, την ιστορία και παράδοση του τόπου.

Όπως τόνισε ο δρ. Δερπάνης πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει οικονομική πνοή στην ευρύτερη περιοχή, θα δημιουργήσει νέες και σταθερές 12μηνες θέσεις εργασίας και θα επιφέρει στην τοπική κοινωνία πολλαπλά οφέλη.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτησή του ότι «Δεν ερχόμαστε για να αποκλείσουμε, αλλά για να ενσωματώσουμε…Θέλουμε η τοπική κοινωνία και οι φορείς να είναι συμμέτοχοι και άμεσοι ωφελούμενοι της ανάπτυξης.»

Κλείνοντας κάλεσε τους βουλευτές στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας και του αυστηρού ελέγχου, να στηρίξουν το εγχείρημα της U Resort, ώστε όπως είπε «να

δώσουμε ξανά πνοή σε αυτό το παραμελλημένο στολίδι και προοπτική στους ανθρώπους του.»

Διαβάστε παρακάτω όλη την ομιλία του Δρ. Δημήτρη Δερπάνη:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Αποτελεί τιμή να βρίσκομαι ενώπιον σας για να μοιραστώ το όραμα της U Resort, για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας και για τον τόπο καταγωγής μου, τα Γρεβενά.

Ένα έργο που δεν αποτελεί άλλο ένα επιχειρηματικό εγχείρημα του Όμιλου D GROUP, αλλά μία έμπρακτη απάντηση στην επιτακτική ανάγκη της Δυτικής Μακεδονίας για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο δωδεκάμηνου τουρισμού, ειδικά σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή πλήττεται βαθύτατα από την ανεργία, τη δημογραφική συρρίκνωση και την ερήμωση.

Η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών και της Ηπείρου, που σέβεται την τοπική παράδοση και τον φυσικό πλούτο και το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο, αν και απαράμιλλης ομορφιάς, χιονοδρομικό, σε έναν πρότυπο, βιώσιμο προορισμό τεσσάρων εποχών, με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις που θα παρέχει άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες του.

Ακούω με προσοχή και σεβασμό τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Επιτρέψτε μου, να απαντήσω όχι με θεωρίες, αλλά με την αμείλικτη πραγματικότητα της ελληνικής επαρχίας.

Έχοντας υψηλό το αίσθημα ευθύνης και προτεραιότητα την ασφάλεια, επισκεπτών και εργαζομένων, έχουμε αναλάβει με ιδία κεφάλαια την κοστοβόρα ανακατασκευή και συντήρηση των υφιστάμενων παρηκμασμένων υποδομών. Παράλληλα όπου απαιτείται, έχουμε επωμιστεί οικονομικά και χρονικά το βάρος νομιμοποίησης των σημερινών εγκαταστάσεων. Οπότε θεωρώ ότι το οικονομικό τίμημα είναι δίκαιο για

όλους, καθώς το αποτέλεσμα των εργασιών μας θα προσθέσει υπεραξία στο χιονοδρομικό και την ευρύτερη περιοχή, επιστρέφοντας στην κοινωνία πολλαπλά οφέλη.

Τέθηκαν επίσης ερωτήματα αναφορικά με την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως η U RESORT θα στελεχωθεί με τους κατάλληλους επαγγελματίες, ώστε οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν με τα αυστηρότερα πρότυπα.

Κατανοώ, τον φόβο ότι μια ιδιωτική επένδυση ενδέχεται να ανεβάσει τις τιμές των εισιτηρίων, αποκλείοντας τους ίδιους τους κατοίκους. Το δικό μας όραμα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο. Το χιονοδρομικό θα παραμείνει απολύτως προσβάσιμο στην τοπική κοινωνία, την οποία την θέλουμε κοινωνό αυτής της προσπάθειας.

Δεν ερχόμαστε για να αποκλείσουμε, αλλά για να ενσωματώσουμε. Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε 100 νέες, δωδεκάμηνες θέσεις εργασίας. Θέλουμε η τοπική κοινωνία και οι φορείς να είναι συμμέτοχοι και άμεσοι ωφελούμενοι της ανάπτυξης.

Ακούστηκαν φόβοι για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλίσεις σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Η φιλοσοφία μας είναι αδιαπραγμάτευτη: το δάσος και η άγρια ζωή του αποτελούν το πολυτιμότερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Σας καλώ λοιπόν, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας και του αυστηρού ελέγχου, να στηρίξετε το εγχείρημα μας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε ξανά πνοή σε αυτό το παραμελλημένο στολίδι και προοπτική στους ανθρώπους του.

Σας ευχαριστώ και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.