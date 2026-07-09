«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 60.291 παιδιά το α΄ εξάμηνο 2026

Με βασικό μήνυμα «Δεν είναι αυτονόητο», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου του 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής & Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος», παρουσία θεσμικών συνεργατών, υποστηρικτών και εθελοντών του Οργανισμού.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 60.291 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο 333 παιδιά κάθε ημέρα, ενώ διαχειρίστηκε 101.099 κλήσεις και 3.780 μηνύματα μέσω των έξι Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης και του Chat1056, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, που αντιστοιχούν σε 559 κλήσεις και 21 μηνύματα καθημερινά.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η σημαντική αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Συνολικά 491 παιδιά υποστηρίχθηκαν για περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, αριθμός που αντιστοιχεί ήδη στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025. Το 70% των περιστατικών αφορά σε εφήβους, ενώ από αυτούς το 67% είναι κορίτσια, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της έγκαιρης παρέμβασης.

Παράλληλα, 150 παιδιά υποστηρίχθηκαν για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό (sexual extortion), διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying), διαδικτυακή αποπλάνηση (grooming), προβληματική χρήση του διαδικτύου και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Το 41% των περιστατικών αφορά παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, ενώ το 29% αφορά εφήβους 16 έως 18 ετών.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές παραμένουν και οι αναφορές κακοποίησης. Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 και του Cyber Tipline Hellas ο Οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε επώνυμες και ανώνυμες αναφορές που αφορούσαν 1.835 παιδιά (10 παιδιά την ημέρα), κυρίως για περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης και εγκατάλειψης.

Παράλληλα, ο Οργανισμός συνέχισε να επενδύει στην πρόληψη και στην έγκαιρη υποστήριξη των οικογενειών. Συγκεκριμένα, υποστήριξε 9.408 παιδιά που ζουν σε ευάλωτες οικογένειες, πραγματοποίησε διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και εκπαιδευτικά προγράμματα για 38.620 μαθητές και μαθήτριες, ενώ παρείχε προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε 4.825 παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε:

«Πολλές φορές ακούμε να λένε: "Ευτυχώς υπάρχει το Χαμόγελο του Παιδιού". Και πράγματι, είμαστε εκεί και αποτελούμε Κέντρο Αναφοράς όλης της κοινωνίας αλλά και των υπηρεσιών. Κάθε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Για κάθε παιδί που κινδυνεύει. Για κάθε οικογένεια που ζητά βοήθεια. Όμως αυτό δεν είναι αυτονόητο. Για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε καθημερινά στις ανάγκες χιλιάδων παιδιών και οικογενειών σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούμε αδιάκοπα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Πίσω από κάθε παρέμβαση βρίσκονται άνθρωποι με γνώση και αφοσίωση, επιστημονικές ομάδες, εργαζόμενοι, εθελοντές, οχήματα, εξοπλισμός και τα 10 Κέντρα Δράσης του Οργανισμού που κινητοποιούνται άμεσα, όπου και όταν χρειαστεί. Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο ότι θα είμαστε πάντα εκεί. Αλλά δεν είναι. Η δυνατότητα να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα παιδιά και να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια που μας χρειάζεται υπάρχει χάρη στην εμπιστοσύνη και την έμπρακτη υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δύναμη και ζητάμε να συνεχίσετε να στηρίζετε και να συμμετέχετε στην προσπάθεια, ώστε να κάνουμε το αυτονόητο πραγματικότητα.

Συγκλονιστική ήταν και η τοποθέτηση του Διαμαντή Καραρήγα, πατέρα της 16χρονης Λυδίας που έδωσε τέλος στη ζωή της και ο οποίος μίλησε για την αξία και τη μέγιστη ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη:

«Μετά την απώλεια της Λυδίας, η ζωή μας διαλύθηκε. Το δικό μου παιδί δεν μπορώ να το φέρω πίσω, μπορώ όμως σε συνεργασία με Το Χαμόγελο του Παιδιού να κάνω δράσεις για την ενημέρωση των γονιών, των παιδιών, όλης της κοινωνίας. Αν και ήμουν κοντά στη Λυδία, η σχέση μας ήταν στενή, δεν είδα τα σημάδια, σημάδια που όπως μαθαίνω πλέον είναι κοινά σε όλα τα παιδιά που κάνουν ανάλογες σκέψεις και πράξεις. Ούτε η Λυδία, ούτε εμείς ως γονείς δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν εργαλεία και άνθρωποι που θα μπορούσαμε να είχαμε απευθυνθεί. Διαβάζω πως η πλειοψηφία των παιδιών που αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις είναι έφηβα κορίτσια, όπως η κόρη μου, παιδιά ευαίσθητα που σε κάποια στιγμή νιώθουν απόγνωση και ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Δυστυχώς το θέμα αυτό παραμένει ταμπού, κρατιέται κρυφό. Αν δεν μιλήσουμε, αν δεν ενημερώσουμε πως θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα? Δράττομαι σήμερα της ευκαιρίας και ζητώ από όλους να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ώστε να ξεκινήσουμε μία καμπάνια ενημέρωσης καταρχάς των παιδιών και των γονιών, αλλά και της σχολικής κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα για το πολύ σοβαρό και δυστυχώς συνεχώς αυξανόμενο αυτό πρόβλημα.»

Αναλυτικά τα στοιχεία:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» το α΄ εξάμηνο 2026 …