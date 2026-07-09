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Ψηφιακό ευρώ: «Ναι» από το Ευρωκοινοβούλιο – Οι βασικές εγγυήσεις και το χρονοδιάγραμμα έως το 2029
Ειδήσεις
15:55 - 09 Ιουλ 2026

Ψηφιακό ευρώ: «Ναι» από το Ευρωκοινοβούλιο – Οι βασικές εγγυήσεις και το χρονοδιάγραμμα έως το 2029

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό βήμα προς την υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ενέκρινε την Πέμπτη, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, τη διαπραγματευτική του θέση για τη δημιουργία του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού μέσου πληρωμών.

Η σχετική πρόταση εγκρίθηκε με 416 ψήφους υπέρ, 169 κατά και 22 αποχές, δίνοντας στους ευρωβουλευτές την εντολή να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ψηφιακού ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκαθαρίζει ότι το ψηφιακό ευρώ θα αποτελέσει μια νέα ηλεκτρονική μορφή χρήματος, η οποία θα εκδίδεται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα, χωρίς να τα αντικαθιστά. Οι πολίτες θα μπορούν να το χρησιμοποιούν τόσο μέσω διαδικτύου όσο και εκτός σύνδεσης (offline), διευρύνοντας τις επιλογές τους στις καθημερινές συναλλαγές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Σύμφωνα με τη θέση που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο, οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπο που να περιορίζει στο ελάχιστο την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ταυτοποίηση και η επαλήθευση των συναλλαγών θα γίνεται χωρίς να αποκαλύπτονται περιττές προσωπικές πληροφορίες, ενώ η επεξεργασία δεδομένων θα επιτρέπεται μόνο στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος και τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Στη διαπραγματευτική θέση προβλέπεται επίσης ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων θα είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται το ψηφιακό ευρώ ως μέσο πληρωμής. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις για αυτοαπασχολούμενους, καθώς και για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που σήμερα δεν αποδέχονται καμία άλλη μορφή ψηφιακών πληρωμών.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές ζητούν οι πολίτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες που θα συνοδεύουν το ψηφιακό ευρώ. Ειδικότερα, χωρίς χρέωση θα πρέπει να παρέχονται το άνοιγμα λογαριασμού, η κατοχή και η διαχείριση ψηφιακών ευρώ, καθώς και η πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα μέσο πληρωμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το νέο σύστημα ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη θέσπιση ανώτατου ορίου στο ποσό ψηφιακών ευρώ που θα μπορεί να διατηρεί κάθε φυσικό πρόσωπο. Το μέτρο αποσκοπεί στην αποτροπή μαζικής μεταφοράς καταθέσεων από τις εμπορικές τράπεζες προς το ψηφιακό νόμισμα της ΕΚΤ, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος.

Η πρόταση προβλέπει ακόμη ότι τράπεζες και πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένοι σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ θα μπορούν επίσης να διανέμουν το ψηφιακό ευρώ, διευκολύνοντας τη μελλοντική ευρωπαϊκή εμβέλειά του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διατήρηση της πρόσβασης στα μετρητά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ δεν πρέπει να οδηγήσει στον περιορισμό της χρήσης φυσικού χρήματος. Για τον λόγο αυτό προτείνει οι χώρες της ευρωζώνης να υποχρεούνται να εξασφαλίζουν επαρκή πρόσβαση σε μετρητά, οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να αρνούνται την αποδοχή τους και τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν συστηματικά τη διαθεσιμότητά τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ηλικιωμένων, των πολιτών με χαμηλό εισόδημα και όσων δεν διαθέτουν πρόσβαση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Μετά την ψηφοφορία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη συμβάλλει στη διασφάλιση ότι το ευρώ, τόσο στη φυσική όσο και στην ψηφιακή του μορφή, θα μπορεί να χρησιμοποιείται και να γίνεται αποδεκτό σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Πιο αναλυτικά, με ανάρτηση της στο Instagram ανέφερε: «Ευχαριστώ για την σημερινή ψηφοφορία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το ευρώ, τόσο σε μετρητά όσο και ψηφιακό, θα γίνει αποδεχτό παντού στην Ευρώπη».

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αναμένεται να ξεκινήσει τους προσεχείς μήνες, με τις πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών-μελών να τοποθετούνται χρονικά το φθινόπωρο. Στόχος των ευρωπαϊκών θεσμών είναι να επιτευχθεί συμφωνία και να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία έως το τέλος του έτους.

Εφόσον εγκριθεί το τελικό κανονιστικό πλαίσιο και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες, το ψηφιακό ευρώ αναμένεται να εισέλθει αρχικά σε πιλοτική φάση το 2027, ενώ η διάθεσή του στο ευρύ κοινό για λιανικές πληρωμές προγραμματίζεται, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, να ξεκινήσει το 2029.

{https://www.instagram.com/reel/DakftURoFLy/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AFlTKB_cNi4SPqKLrUmLECe}

Η ομιλία του Νίκου Παπανδρέου κατά της Ευρωπαϊκής ακροδεξιάς

Νωρίτερα, με μια ομιλία – καταπέλτη κατά της ακροδεξιάς λίγο πριν τις σημερινές ψηφοφορίες στο ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Παπανδρέου υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημιουργία του ψηφιακού ευρώ.

Ο ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κατακεραύνωσε τους πολιτικούς αντιπάλους χρεώνοντάς τους «λαϊκισμό και εξυπηρέτηση συμφερόντων» και δήθεν προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.

«Το ψηφιακό ευρώ απαντά σε ένα απλό ερώτημα: Ποιος πρέπει να ελέγχει το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης ; Η απάντηση είναι: Η Ευρώπη», είπε – μεταξύ άλλων - ο Νίκος Παπανδρέου.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 15:56
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