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Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια
Ειδήσεις
15:40 - 09 Ιουλ 2026

Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς υπέγραψε προεδρικό διάταγμα με το οποίο ορίζει την 28η Νοεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών στα παλαιστινιακά εδάφη, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση αυτού του είδους έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, το προεδρικό διάταγμα καλεί τους Παλαιστίνιους στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να συμμετάσχουν σε «ελεύθερες και άμεσες βουλευτικές εκλογές» για την ανάδειξη των μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου την προκαθορισμένη ημερομηνία.

Εφόσον η εκλογική διαδικασία πραγματοποιηθεί κανονικά, θα πρόκειται για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη από το 2006. Τότε, η Χαμάς είχε επικρατήσει της Φατάχ του Μαχμούντ Αμπάς, ανατρέποντας την έως τότε πολιτική κυριαρχία του κινήματος και σηματοδοτώντας μια περίοδο έντονων εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ των δύο παρατάξεων.

Από το 2007, όταν η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας έπειτα από τις αιματηρές συγκρούσεις με τη Φατάχ, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο ουσιαστικά έχει παραλύσει και δεν έχει συνεδριάσει, γεγονός που έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη θεσμική κρίση στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Η διεξαγωγή νέων εκλογών αποτελεί διαχρονικό αίτημα της διεθνούς κοινότητας, η οποία χρηματοδοτεί σε σημαντικό βαθμό την Παλαιστινιακή Αρχή και ζητά την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμών, καθώς και την εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στη διακυβέρνηση.

Ο 90χρονος σήμερα Μαχμούντ Αμπάς εξελέγη πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής το 2005 για τετραετή θητεία, η οποία τυπικά έληξε το 2009. Ωστόσο, από τότε δεν έχουν διεξαχθεί νέες προεδρικές εκλογές και ο ίδιος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέσω προεδρικών διαταγμάτων, πρακτική που έχει δεχθεί έντονη κριτική τόσο στο εσωτερικό των παλαιστινιακών εδαφών όσο και από διεθνείς παράγοντες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται εκλογική διαδικασία χωρίς να ολοκληρώνεται. Το 2021 ο Αμπάς είχε προκηρύξει βουλευτικές εκλογές για τον Μάιο και προεδρικές για τον Ιούλιο, όμως οι δύο αναμετρήσεις αναβλήθηκαν επ' αόριστον. Η παλαιστινιακή ηγεσία είχε αποδώσει τότε την απόφαση στην απουσία ισραηλινών εγγυήσεων για τη συμμετοχή των Παλαιστινίων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, περιοχής που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Παρά το πάγωμα των εθνικών εκλογών, τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν δημοτικές εκλογές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ήταν η πρώτη εκλογική διαδικασία που διεξήχθη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, με αντικείμενο την ανάδειξη τοπικών συμβουλίων.

Η Παλαιστινιακή Αρχή εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις, καθώς αντιμετωπίζει έντονες επικρίσεις για φαινόμενα διαφθοράς, θεσμική αδράνεια και απώλεια πολιτικής νομιμοποίησης. Παράλληλα, οι διεθνείς δωρητές συνδέουν ολοένα και περισσότερο τη συνέχιση της οικονομικής και διπλωματικής τους στήριξης με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την ανανέωση της λαϊκής εντολής μέσω εκλογικών διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά την προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούνιο ότι οι προεδρικές εκλογές προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινίσει εάν θα διεκδικήσει εκ νέου το ανώτατο αξίωμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία της παλαιστινιακής πολιτικής σκηνής μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 15:57
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