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«Πράσινο φως» για την επένδυση της U Resort στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
Επιχειρήσεις
13:46 - 10 Ιουλ 2026

«Πράσινο φως» για την επένδυση της U Resort στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Reporter.gr Newsroom
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Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η Σύμβαση Παραχώρησης στην U RESORT, εταιρεία του Ομίλου D GROUP, για το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

Η επικύρωση της σύμβασης σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας εμβληματικής επένδυσης διάρκειας 40 ετών, η οποία αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τουριστικό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της U RESORT στοχεύει στην πλήρη αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, μετατρέποντας τη Βασιλίτσα από έναν παραδοσιακό χειμερινό προορισμό σε ένα πρότυπο ορεινό θέρετρο τεσσάρων εποχών (4-season destination). Το έργο αναμένεται να δώσει τεράστια πνοή στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προσελκύοντας τουρισμό υψηλού επιπέδου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ταυτόχρονα, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του θα παρέχει μία μοναδική εμπειρία χιονοδρομίας για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Σχολιάζοντας τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Πρόεδρος του Ομίλου D GROUP, Δρ. Δημήτρης Δερπάνης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο, όχι μόνο για τον Όμιλο D GROUP και την U RESORT, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου. Με απόλυτο σεβασμό στο μοναδικό φυσικό κάλλος και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, αναλαμβάνουμε να αναδείξουμε τη Βασιλίτσα σε ένα κέντρο ορεινού τουρισμού, αθλητισμού και εκπαίδευσης διεθνών προδιαγραφών. Το επενδυτικό μας πλάνο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης μας στις δυνατότητες της ελληνικής περιφέρειας και της δέσμευσής μας για βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη που θα επιστρέφει αξία στην τοπική κοινωνία. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα προσωπικό όραμα και στοίχημα που θέλω να πετύχει, όσο τίποτα άλλο, γιατί είναι ο δικός μου τρόπος να συμβάλω έμπρακτα στην ανάπτυξη του τόπου καταγωγής μου, τα Γρεβενά».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της U RESORT, Γιάννης Λίτος, τόνισε τις άμεσες κινήσεις της εταιρείας:

«Το πράσινο φως από τη Βουλή μάς επιτρέπει να περάσουμε από τον σχεδιασμό στην πράξη. Έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο που συνδυάζει τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, την premium φιλοξενία και τις καινοτόμες βιωματικές εμπειρίες. Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε στη θεμελίωση των νέων έργων την προσεχή άνοιξη, βάζοντας τα θεμέλια για ένα resort που θα λειτουργεί ως πόλος έλξης 365 ημέρες τον χρόνο, ανταποκρινόμενο στις υψηλότερες απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη».

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