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ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος
Ειδήσεις
17:43 - 13 Ιουλ 2026

ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος

Reporter.gr Newsroom
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Την υπογραφή Επιστολής Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συμφώνησαν σε συνάντησή τους ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Β. Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας για την Αντιτρομοκρατία Nicholas Kikis, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της αντιμετώπισης του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος.

Στη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος και Αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (Department of Homeland Security – DHS), επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στις Υπηρεσίες των δύο χωρών, όπως και η κοινή βούληση για στενότερο επιχειρησιακό συντονισμό, ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και ανάπτυξη κοινών δράσεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές που θέτουν οι διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις.

Σε συνέχεια συναντήσεων ανάμεσα στους Αξιωματούχους της ΕΛ.ΑΣ και των ΗΠΑ συμφωνήθηκε να ενισχυθεί περαιτέρω και να αναπτυχθούν επιχειρησιακές δράσεις στους τομείς της αντιτρομοκρατίας, της αντιμετώπισης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της ασφάλειας συνόρων και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εντατικοποιηθούν οι κοινές δράσεις για τη συνοριακή ασφάλεια, ενώ, ήδη, υπάρχει στενή συνεργασία των αντίστοιχων υπηρεσιών στα αεροδρόμια για τον εντοπισμό επιβατών που χρησιμοποιούν παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα ή ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή. Ο κ. Υπουργός ανέπτυξε στους Αμερικανούς Αξιωματούχους όλον τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της χώρας μας, με την εντατικοποίηση των ελέγχων σε χερσαίο και θαλάσσιο πεδίο, αλλά και με τον φράχτη του Έβρου που αποτελεί «ανάχωμα» στις μεταναστευτικές ροές.

Τέλος, αποτέλεσε κοινή παραδοχή πως, η ενίσχυση του δικτύου της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις Υπηρεσίες των δύο χωρών έχει συμβάλει θετικά στο να αποτρέπονται ενέργειες που θα έθεταν σε κίνδυνο την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Στη συνάντηση που ολοκληρώθηκε μέσα σε πολύ θετικό κλίμα οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως το επίπεδο συνεργασίας είναι υψηλότερο από κάθε άλλη φορά, όπως, μάλιστα, χαρακτηριστικά ειπώθηκε.

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