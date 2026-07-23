Δολοφονία Στ. Γεωργίου: Στον εισαγγελέα σήμερα (23/7) ο 28χρονος δράστης – Τι είπε στις Αρχές

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολή Ευελπίδων θα οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη (23/7), ο 28χρονος που σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου.

Αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας κατάφεραν οι αρχές να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η παρουσία του στο γραφείο του δικηγόρου φέρεται να επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, μέσα από την ανάλυση των αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο.

«Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα», φέρεται να είπε ο 28χρονος, εξηγώντας πως η λογομαχία του με τον δικηγόρο κατέληξε σε σωματική συμπλοκή. Αμέσως μετά, ο ίδιος πήρε, όπως είπε, ένα λάπτοπ και χρήματα και έφυγε.

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Ο συλληφθείς έχει ένα ένταλμα εις βάρος του για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, που εκκρεμεί από το 2024. Σημειώνεται πως ο νεαρός άνδρας είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί.

Με βάση τους ισχυρισμούς του 28χρονου, οι δύο άνδρες ήταν μαζί σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας, από την οποία και έφυγαν μαζί, καταλήγοντας στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου.

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Ο θάνατος του δικηγόρου φέρεται να προέκυψε από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα, μερικά από τα οποία προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο, με τις Αρχές να εικάζουν πως ο δράστης χτύπησε το θύμα πολλές φορές πάνω σε κάποιο έπιπλο.

Υπενθυμίζεται πως ο ποινικολόγος βρέθηκε από τις δύο ανήλικες κόρες του, το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του, γυμνός και σε εμβρυακή στάση.

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