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Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Κακουργηματική δίωξη στον 28χρονο – Τη Δευτέρα 27/7 η απολογία του
Ειδήσεις
20:33 - 23 Ιουλ 2026

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Κακουργηματική δίωξη στον 28χρονο – Τη Δευτέρα 27/7 η απολογία του

Reporter.gr Newsroom
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Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής και της παράνομης εισόδου στη χώρα, ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και στη συνέχεια πέρασε το κατώφλι του ανακριτή, χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο. Έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς διαθέτει ποινικό παρελθόν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk63tuh80sll?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτυπώματα που οδήγησαν στην ομολογία

Οι έρευνες της Αστυνομίας φαίνεται πως επικεντρώθηκαν από την πρώτη στιγμή σε συγκεκριμένα στοιχεία που προέκυψαν από το υλικό ασφαλείας και τα ευρήματα στον χώρο του εγκλήματος.

Αρχικά ο 28χρονος δεν εμφανιζόταν συνεργάσιμος με τις Αρχές, ωστόσο το βιντεοληπτικό υλικό, σε συνδυασμό με τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στη σκηνή, οδήγησαν στην ταυτοποίησή του και στη συνέχεια στην ομολογία του.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι ο άνδρας συνελήφθη ουσιαστικά στον δρόμο, μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Όπως εξήγησε, οι αστυνομικές Αρχές είχαν στη διάθεσή τους βίντεο από κάμερες ασφαλείας, μέσω των οποίων καταγράφηκαν οι κινήσεις του θύματος αλλά και ενός άνδρα που αρχικά δεν είχε ταυτοποιηθεί.

Στη συνέχεια, η έρευνα προχώρησε στην αξιοποίηση των στοιχείων από τον χώρο της δολοφονίας, με την ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων του 28χρονου να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk64hozw70y9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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